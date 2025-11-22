延續岡山氣勢！林岱樺今挺進旗山匯聚人氣 主持人宣布到場民眾破萬
記者洪正達／高雄報導
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今（22）日前往旗山舉辦大型造勢活動，活動於下午四點開始，現場已經湧現大批人潮，不少民眾自發帶著自製後援標牌前來，再現基層好實力，延續前次岡山造勢的人氣熱度，旗山大造勢氣氛高漲。
林岱樺隨即於社群平台貼出現場實況照片，表示她25年來一心為高雄，也坦蕩接受市民檢驗，表示有鄉親正義的聲援，她會愈戰愈勇，今天都是有情有義的高雄人，在旗山站出來力挺。
林岱樺強調，選舉是市民做主、市民才是最大咖，此次大型造勢活動，就是向市民清楚提出未來市政規劃，以「安居樂業」作為改革原縣區的核心方向。
林岱樺表示，她願用政見、用人格、用對高雄的願景來公平競爭，這次來到旗山舉辦活動，有許多客家以及原住民區的市民前來支持，也有後援團體帶來客家歌曲的精采表演，她十分感激眾多後援會的支持。
