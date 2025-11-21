延續岡山氣勢 林岱樺周末挺進大旗美地區

▲ 繼11月初在岡山造勢，創三萬人次震撼場面後，明（22）日林岱樺也將延續地方基層人氣盛況，在旗山舉辦「大改革護國市長」誓師。（圖／高雄市長初選參選人林岱樺辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選參選人林岱樺繼11月初在岡山造勢，創三萬人次震撼場面後，明（22）日林岱樺也將延續地方基層人氣盛況，在旗山舉辦「大改革護國市長」誓師。

繼岡山萬人場後，林岱樺這次活動將宣佈其政見、在地改革願景，並以其強大在地基層實力號召民眾參與，活動將再創東九區盛況。

林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

林岱樺透過社群發文強調，過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她也懇切號召市民用行動支持改革，邀請民眾前往旗山公共體育場共襄盛舉。

