延續岡山氣勢 林岱樺旗山造勢萬人湧進
圖說：民進黨高雄市長初選參選人林岱樺於旗山公共體育場舉辦造勢會。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺22日前往旗山舉辦大型造勢活動，林岱樺再次展現紮實的基層實力，主辦單位宣稱現場湧入2萬人參加，高雄各大社團及區里組織代表，以及多位市議員等地方人士上台為林岱樺站台。
林岱樺先前於岡山造勢活動向「天公伯」訴心聲，爭取鄉親理解與支持，宣示她的政見與在地改革願景，今日旗山的演說再掀高潮，她強調，自己與旗美地區「同心同命」，並喊出：「咱只是要一個公平！」。林岱樺指出，大旗美「好山好水、卻水人沒水命」，多年來垃圾與廢棄物問題遭政黨互相攻擊，從過去抗爭馬頭山垃圾場到面對美濃廢土傾倒，只有她始終重視解決問題並推動解決方案。 她也提出對大旗美「安居樂業」的承諾，不淹水、不污染，青年有出路、長輩受照顧，讓地方恢復真正的好山好水，打造白天漂亮、夜晚更美的觀光帶，讓鄉親賺大錢、年輕人看到未來。
圖說：林岱樺旗山公共體育場造勢，湧進逾萬人潮。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）
林岱樺表示，她受到鄉親的鼓勵參選市長，她的認真和打拼不是一兩天、一兩年，所有的青春都奉獻給高雄，因為大家的支持讓她的民調衝到第一名，但過去這段時間，她的清清白白被攻擊抹黑、被檢調追殺。
林岱樺表示，市長初選就像一場馬拉松比賽，原本比的是政見、願景和人格，但是這場比賽別人可以有啦啦隊、派系大咖站台，唯獨派系大咖不准替她站台，以為這樣就能打倒她。有志氣的高雄人衝破派系限制，3萬人站出來在岡山挺她，創造前所未有的高雄奇蹟。
林岱樺強調，她不曾用特權包工程炒地皮，不曾利用派系包山包海，民調比不過我，就用檢調追殺，但是公平正義打不倒，她會越戰越勇。她為民進黨開疆拓土、對民進黨有情有義，她只有一個卑微的要求，給她公平競爭的環境。
圖說：林岱樺在旗山公共體育場舉辦造勢會，高雄各大社團及區里組織代表，多位及市議員出席站台。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）
造勢活動最後，全場高喊林岱樺「凍蒜！」主辦單為則宣布現場有2萬人參與。林岱樺會後受訪時表示，她的民調第一卻被政治追殺、甚至被下封口令，這不是正常的競爭，今天旗美人有情有義、岡山也有3萬人，告訴全台灣，高雄不是派系說了算。
林岱樺也提到，三山造勢首場岡山，是因為關稅造成在地扣件產業重災；大旗美地區則是因為日前風災受創，而林岱樺表示，之前非法傾倒垃圾的問題不是重罰而已，還要重賞，對於能夠提供破案線索的民眾還要重賞100萬。
至於外界解讀此次挺進旗山地區造勢活動有拔樁的意味，林岱樺對此表示，高雄的每一寸土地都是市民的本命區，也是她心心念念的故鄉，只要為高雄打拼，血液就會沸騰。
