延續岡山3萬人氣勢！林岱樺…明天挺進大旗美地區

記者簡榮良／高雄報導

高雄市長初選參選人林岱樺，這個月初在岡山造勢，創三萬人次震撼場面，而林岱樺也延續地方基層人氣盛況，於明（22）日在旗山舉辦「大改革護國市長」誓師。

林岱樺將於明（22）日在旗山舉辦「大改革護國市長」誓師。（圖／翻攝畫面）

繼岡山萬人場後，林岱樺本次活動將宣告其政見、在地改革願景，以其強大在地基層實力號召民眾參與，活動將再創東九區盛況。

林岱樺表示，旗美地區好山好水，卻常遭污名、更成為廢棄物傾倒的犧牲地，這次是高雄人捍衛自己土地的戰役，她將於活動中提出未來市政規劃，以「安居樂業」為核心改革原縣區，打造兼具永續、交通與經濟發展的未來。

林岱樺透過社群發文強調，過去曾多次參選高雄縣全選區的立委，大旗美等東九區的鄉親對她十分熟悉，也有深厚情感，她也懇切號召市民用行動支持改革，邀請民眾前往旗山公共體育場共襄盛舉。

