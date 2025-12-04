延續星雲大師文學使命！南華大學生命書寫文學獎頒獎

（記者黃信峯／嘉義報導）南華大學文學系為紀念創辦人星雲大師以文化弘揚佛法，重視生命傳承，該系延續舉辦第二屆「永懷星雲大師──生命書寫文學獎」，並於日前在該校無盡藏圖書館舉行決審會議暨頒獎典禮。南華大學駐校董事覺禹法師表示，星雲大師一生都在寫文章，不僅弘揚佛法，更用他那一枝筆傳遞人間的善美與生命的體悟。星雲大師在2000年創辦《人間福報》，在創刊的前3年，每天都供稿給福報，勉勵與會者也效法此精神「用筆來影響社會，創造美好的人生」。

圖／南華大學文學系舉辦第二屆「永懷星雲大師─生命書寫文學獎」決審會議暨頒獎典禮，大專組得獎者與評審合影。記者黃信峯翻攝

南華大學副校長賴淑玲指出，南華大學是全台碩果僅存，唯一有「文學系」的大學，感謝公益信託星雲大師教育基金贊助、南華大學文學系主辦第二屆「永懷星雲大師——生命書寫文學獎」，透過文字書寫來發揮影響力，影響個人、朋友，甚至影響社會。

圖/南華大學文學系舉辦第二屆「永懷星雲大師──生命書寫文學獎」決審會議暨頒獎典禮，駐校董事覺禹法師致詞。記者黃信峯翻攝

文學系主任鄭幸雅表示，文學系自2018年起，即以「星雲文學在南華」為研究志向，為了將「星雲文學」從學術層面延伸至實踐層面，特別以「生命書寫」的反思與觀照，作為「生命書寫文學獎」的主軸，也呼應弘揚星雲大師一生熱愛文學、崇尚生命教育的精神。本屆文學獎，邀請知名作家廖鴻基、彭樹君、吳鈞堯擔任評審，從入圍的36篇大專組作品、24篇高中組作品中，分別決選出首獎1名、推薦獎2名、佳作3名，分別致贈獎金與獎盃，總獎金達12萬元。

圖/南華大學文學系舉辦第二屆「永懷星雲大師──生命書寫文學獎」決審會議暨頒獎典禮，賴淑玲副校長致詞。記者黃信峯翻攝

評審廖鴻基總評時提到，就書寫題材的多樣性給予肯定，無論對自身的疾病或家人的錯待，都寫得相當細膩動人，並提醒參賽者，盡量避免說道理式的結尾方式，以免流於僵化呆板。評審吳鈞堯指出，高中組與大專組的書寫主題，包括親情、疾病、青春、對他人與環境的描述、人生的體會與體悟等，有些作品對於感情的流動，處理得很細緻，文字真切自然，但切勿過度用力雕琢而失真。

評審彭樹君認為，有些作品敘寫細膩有層次，寫作盡量要多從經驗出發，而非抽象式的描述，練習說故事的能力是相當重要的。書寫可說是一生的事情，會不斷滋養我們的人生。

圖/南華大學文學系舉辦第二屆「永懷星雲大師─生命書寫文學獎」決審會議暨頒獎典禮，大專組評審主席吳鈞堯講述總評。記者黃信峯翻攝

此次有許多的好作品入選，經三位專業評審熱烈討論，並進行二輪投票後，終於誕生此次文學獎得主。大專組「首獎」由清華大學台文所宋俊磊〈開口〉獲得；「推薦獎」為臺南大學國文系蔡沐璿〈南方的太陽〉、臺北科技大學工業設計系馮恩欣〈腐臭味〉。獲得「佳作」的三位分別為逢甲大學中文系陳宥伊〈傻子〉、雲林科技大學創意生活設計系李孟軒〈當我發作時，變成海倫凱勒〉、中山大學中文系博士班劉元富〈鄰家小孩〉。

圖/南華大學文學系舉辦第二屆「永懷星雲大師──生命書寫文學獎」決審會議暨頒獎典禮。記者黃信峯翻攝

高中組「首獎」由雲林古坑華德福實驗高中蔡千庭〈流〉獲得；「推薦獎」分別為臺中市高級中等教育階段非學校型態實驗教育林湜恩〈我可以不一樣〉、林宸潔〈身體的裂縫與光〉；「佳作」三位分別為中興高中廖俞臻〈兩紙計畫〉、雲林古坑華德福實驗高中許雁婷〈童年鳥〉以及格致高中洪愷璜〈我來竟何事〉。

南華大學校長高俊雄表示，非常肯定文學系持續舉辦「永懷星雲大師──生命書寫文學獎」的用心，感謝文學系副教授李艷梅帶領系上師生共同籌劃，吸引許多愛好文學的年輕學子參賽，亦感謝每位參賽者、評審老師及與會嘉賓共同成就這場精彩盛會，更期勉學子繼續努力筆耕，為成長軌跡繽紛生命留下珍貴的文字紀錄。

