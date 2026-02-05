延續服務 台中議員2政二代拚接班

2026地方大選將於11月28日投票，市議員政二代接班已成政壇常態，台中市議員第八選區（北屯）民進黨議員曾朝榮、第五選區（潭子、大雅、神岡）國民黨議員羅永珍確定要交棒。相較於本屆有8位現任議員成功交棒給子女盛況，下屆僅2名政二代力拚成功接棒。

台中市議會65席市議員，本屆有8位議員成功交棒給9位子女，藍營有李榮鴻兒子李文傑、楊永昌兒子楊啟邦、楊正中兒子楊大鋐、李麗華女兒黃佳恬、林汝洲兒子林昊佑、吳顯森兒子吳呈賢及吳建德；綠營有謝明源女兒謝家宜、邱素貞女兒陳雅惠。

政二代接班成為地方選舉常態，下屆原傳出3位現任議員有意交棒，其中，曾朝榮確定將交棒給兒子曾咨耀，國民黨羅永珍也表態交棒給兒子陳清崧；另第十一選區（東、南）民進黨鄭功進原有意交棒給兒子鄭紹頡，因該選區下屆可能少1席，鄭評估後，傾向暫不交棒，再拚1次連任。

今年38歲的曾咨耀，7、8年前返鄉後隨著父親曾朝榮深耕基層，他提到，父親雖已年邁，但仍心繫選民，他毅然決然投入選戰，就是要傳承父親為民服務的理念。曾朝榮強調兒子具備科技專長，未來可結合選民服務提升工作效率。

陳清崧民國75年出生，母親羅永珍從政長達30多年，他從小耳濡目染，了解為民服務的責任，尤其疫情期間，母親無法出門比在家痛苦，深刻體認母親身為議員的強大使命，這次投入選戰後，多了1份責任，希望未來「1人當選、2人服務」。

另外，本屆交棒失利的第十一選區綠營前議員何敏誠，下屆有意推派兒子或女兒再戰；另第一選區（大甲、大安、外埔）連任失利的綠營老將吳敏濟，則改由兒子吳中源披戰袍；不過，相較於本屆8位議員成功交棒給子女盛況，下屆僅2人，顯得較為冷清。