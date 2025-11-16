延續朱時期制度 藍議員青年加權「最高100%」
2026地方大選即將開跑，有志參選議員者，皆已「提前卡位」。而國民黨主席鄭麗文上任之後，是否將改變過去的提名策略？如今，新任的組發會主委李哲華也透露，「青年加權」部分，可能延續朱立倫時期的制度，也就是直轄市的新人，民調結果，最高可以「加權百分之百」。
國民黨組發會主委李哲華表示，2026年地方選舉基本上會延續過去兩屆議員提名模式，採用「N+1」制度，並維持朱立倫時代的青年加權制度。若根據這項制度，35歲以下參選人可加權70%，36歲至40歲加權50%，首次參選者額外加權30%，最高加權可達100%。
國民黨台北議員擬參選人李孝亮認為，青年加權能幫助年輕人消除先天上的影響和後天上的不足。另一位台北議員擬參選人賴苡任則表示，這項制度一定會激勵更多本黨年輕人投身公職選舉。
然而，除了加權制度外，司法判決也是影響藍營提名的重要因素。國民黨議員應曉薇因京華城案涉嫌收賄被起訴，今年9月已遭停權。但中山大同的副議長葉林傳雖涉賭博、貪污被起訴，以及士林北投的陳重文因涉台智光案一審被判刑，目前均未被停權，仍能繼續參選。
對此，國民黨考紀會主委張雅屏強調，因應當前政治局勢和各種司法可能進行不公平待遇的狀況下，對相關從政同志的考紀問題會採取更謹慎和保護同仁的立場。台北議員擬參選人盧威則表達了不同看法，他表示以前黨中央告訴年輕人要蹲點才有希望，但現在如果有100%的加權，很容易造成一些不盡理想的結果。在藍營初選之前，如何加權以及是否停權，成為候選人的兩大評估要件。
