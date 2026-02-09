延續桃園關懷活動 大和建設機構中壢場接力送暖

大和建設機構採買民生物資，攜手志工發放，為弱勢家庭送上關懷與溫暖。圖：業者提供

繼日前參與桃園區公所舉辦的「寒冬送暖歲末關懷活動」後，大和建設機構於2月8日(日）再度參與中壢區公所舉辦的歲末關懷活動，設立攤位，準備民生物資提供給約2,000戶低收入戶、中低收入戶及獨居長者，將關懷行動延伸至中壢地區。

何溪明董事長發放民生物資，傳遞關懷。圖：業者提供

中壢場活動當日，由董事長何溪明親自帶領企業同仁、獎助學金學生及大和棒球隊志工分工進行物資發放，期盼在歲末寒冬之際，為有需要的家庭送上實質支持與溫暖關懷，陪伴民眾迎接新年的到來。

彭俊豪議員共同參與寒冬送暖關懷行動。圖：業者提供

活動期間，桃園市議員彭俊豪到場出席，並於大和建設機構攤位，協助民生物資發放作業，與志工一同向民眾致意。

廣告 廣告

大和建設機構表示，連續參與桃園及中壢兩場寒冬送暖活動，透過實際捐贈與現場發放，落實企業公益行動。未來也將持續參與區公所舉辦的關懷活動，穩定投入人力與資源，關懷在地弱勢家庭。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

「桃園之星」一週運勢2/9~2/15金牛好運連連

尾牙季必看！營養師傳授3階段飲酒公式 助你保持清醒、護健康