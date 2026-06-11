延續歷史建築風貌！桃園活化東門國小日式宿舍 打造文化新亮點
位於桃園市桃園區的歷史建築「東門國小日式宿舍」，興建於日治時期昭和9年，為原桃園第二公學校創校時期唯一留存的校長宿舍，並於110年登錄為歷史建築。規劃設計案於113年獲文化部文化資產局補助，目前規劃設計已進入成果驗收階段，預計今(115)年9月結案，工程總經費約3100萬元，已向中央提送工程計畫書。
「東門國小日式宿舍」為桃園第二公學校創校時期的重要建築，見證桃園市街向東發展的歷史脈絡，以及日治時期初等教育發展歷程；同時也是桃園區現今僅存且保存完整的日治時期初等教育教職員宿舍，具高度建築史與技術史價值，深具文化資產保存意義。
未來，日式宿舍將透過活化再利用，轉型為結合兒童文學展示、教育推廣及文化導覽的多功能空間，不僅延續歷史建築風貌，也持續發揮教育與文化傳承功能。
此外，基地西側緊鄰近年落成的桃園文學館，具備良好的文化資源串聯條件，未來可進一步延伸兒童文學教育特色，結合公共空間開放與人文景觀營造，形塑兼具教育意義與城市魅力的文化場域，打造桃園市嶄新的文化亮點。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
日本職棒》孫易磊2026年賽季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來2026年一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
SpaceX點火低軌衛星概念股！「這檔」勁揚逾半根 加速搶攻AI商機
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度重挫失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46點...
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
中職》富邦恐陷11天10戰地獄賽程 後藤光尊憂補賽：投手負荷影響很大
由於下雨補賽不斷，富邦悍將從17日開始到28日面臨11天10戰的苦戰，擔心本週再下雨延賽，總教練後藤
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美通膨飆3年新高！川普竟說「這句話」
美國5月消費者通膨飄升至3年新高，但總統川普（Donald Trump）卻口出驚人之語，公開表示「我愛通膨」（I love inflation），引發外界熱議。
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
美國安會取消會晤鄭麗文？國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，...
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文，展開為期兩週的訪美之旅，其中她出席僑宴時，被發現竟與中國和平統一促進會會長焦聖安同台；此外鄭麗文在紐約智庫「亞洲協會」座談時，被台下一名旅美中國人嗆聲「擁抱共產黨」，即便該名中國人被趕出會場，卻在外頭疑似遭中國黑幫恐嚇，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日警告，中共勢力已經滲入台灣在美國的僑界。
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
北市幼園畢典唱中共百年紅歌！陸委會態度曝
[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
美伊戰爭期間美軍在夜間默默抽走大量原油 川普：我們每天晚上都在載走數百萬桶石油
美國總統川普於6月10日在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時，首度公開一項此前從未曝光的軍事行動。川普證實，美軍在美伊衝突期間，已秘密自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攔截並運走數百萬桶伊朗石油。他聲稱，這項隱密行動成功壓制了國際油價，避免全球能源市場陷入惡性飆漲。根據白宮釋出的談話內容，川普向在場記者表示，美軍在夜間展開常態性行動，默默抽走大量......
11歲童一次狂嗑2斤小龍蝦後竟排出「血尿」醫檢查後震驚：急性腎損傷
中國河南鄭州一名11歲男童與家人聚餐時，一口氣吃下約2斤小龍蝦，沒想到當晚竟出現劇烈嘔吐、血尿等症狀，緊急送醫後被診斷為急性腎損傷。所幸治療及時，目前腎功能已逐漸恢復，但事件也讓醫師再次發出警訊。（記者唐家興）
台指期夜盤上漲！美股盤前也勁揚
[NOWNEWS今日新聞]美股盤前主要股指期貨週四上漲，投資人逢低承接先前遭到重挫的科技股，美光盤前上揚3%，受到美國與伊朗和平談判出現進展跡象的激勵，道瓊期貨回振。台指期夜盤也上漲354點。根據路透...
爬山撿到黃金珍寶！捐博物館爽領1760萬獎金
[NOWNEWS今日新聞]捷克兩名登山客去年在茲維奇納山（ZvičinaHill）登山時，意外尋獲一批藏有19、20世紀的黃金寶藏，他們將這些寶藏移交給博物館，依據捷克法律，文物發現者可以獲得文物價值...
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平
外資賣超7.3萬張！力積電「8天跌30%」今止跌持平