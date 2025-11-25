療癒音樂被關注 鍾潔希吉隆坡開唱倒數

記者王丹荷／綜合報導

大馬療癒系歌手鍾潔希將於12月20日登上家鄉馬來西亞首都吉隆坡舞台開唱，日前才以華語新歌〈我就是我〉榮獲美國樂壇音樂盛典ICMA「亞洲流行音樂獎」，近日二度登上國際樂壇權威的滾石雜誌報導，並應景推出《聖誕療癒音樂》專輯，喜事接踵而來，鍾潔希開心表示很感恩，「這些的鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，我會更珍惜著每一步！」

鍾潔希開心表示，能再次被滾石雜誌點名關注，內心真的很感恩，「我非常珍惜這個肯定，因為他們看見了我們團隊創作想傳達的音樂信念。對我來說，身為亞洲歌手、華人的音樂能得到更多國際舞台的聆聽與看見，真的非常高興，這也是為我即將在12月舉行的吉隆坡個唱，帶來最大的鼓勵。」

對於療癒音樂受到國際樂壇權威雜誌的關注，鍾潔希感恩表示，希望那些心裡長期被重石塊壓著的人，讓他們知道並不孤單，「期盼這些歌能在世界某個角落陪伴到1個人，那就已經很有意義了，我會持續以不同語言創作，以音樂作為情緒承載與自我修復的可能，身為亞洲歌手很榮幸被報導，感謝他們對我的厚愛，也希望能有更多的華人音樂被世界聽見。」

12月20日將在家鄉馬吉隆坡的Mega Star Arena KL舉行《我就是我世界巡迴演唱會》，鍾潔希表示對自己而言意義非凡，「吉隆玻是我最熟悉、也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待」，開唱倒數，除了持續練唱外，每日規律的運動則是必做的事，也開心公布演唱會嘉賓是易桀齊，「他是我音樂路上非常重要的夥伴，對我來說，這次合作是1種很特別的再相遇，當2份真誠的音樂在舞臺上結合，一定會讓演唱會增添更多溫度與感動。」

鍾潔希12月將在吉隆坡舉行個唱。（星音符製作提供）

鍾潔希被滾石雜誌點名關注。（星音符製作提供）

鍾潔希近期在國際媒體間持續受到關注。（星音符製作提供）