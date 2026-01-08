延續百年好滋味 高餐大攜手舊振南推動人才永續與文化創新

國立高雄餐旅大學攜手百年漢餅品牌舊振南推出第二屆「舊振南產業學苑」，世代交替激盪出璀璨新亮點；西廚系學生把菜脯乾、紅蔥頭、筍子為內餡，外皮以艾草麻糬包覆，創新出「草仔粿布雪」，令評審驚艷；新世代創意還把義式油封番茄搭配羅勒與香蒜爆炒後，壓模成型，做出的「義式香料油封蕃茄布列塔妮」顛覆味蕾，大獲讚賞。國立高雄餐旅大學代理校長陳國泰表示，產業學苑是產學合作培育專業人才的重要平台，有助學生提早銜接產業；而舊振南董事長李雄慶長期善盡企業社會責任(CSR)，透過產業學苑落實SDGs人才培育責任，讓漢餅文化持續被傳承與創新。(見圖)

主辦單位今(八)日說明，第二屆課程內容全面升級，由課程網羅產業糕餅大師與食物設計專家共同授課，課程涵蓋中式漢餅與西式糕點，並融入產品美學與包裝設計，引導學生從技術、文化到美學，培養跨域整合能力；報名也相當踴躍，最後錄取三十位來自中餐、西餐、烘焙及五專等系所，展現高度跨域、跨系所的學習特色。

延續第一屆精神，首屆表現優異獲獎學員曾受邀進入舊振南「漢餅坊Cooking Lab」擔任教學講師，達成學用合一的人才循環，今年除延續回流教學機制外，舊振南開出更多元職缺，鼓勵表現優異的學員於結業後優先加入公司行列。舊振南指出，針對新進同仁提供具市場競爭力的起薪水準，並搭配完整的培訓制度、明確的職涯發展路徑與多元福利措施，讓年輕世代在穩定工作基礎上，也能看見長期成長與晉升的可行性。

成果競賽則以「文化、創新與永續」為核心理念，設置「漢餅創新獎」、「文化傳承獎」與「永續伴手禮獎」等三大獎項，鼓勵學生以經典糕點為基礎，結合台灣食材與創意思維，展現跨文化轉譯能力。其中，「漢餅創新獎」由西廚系四年級學生作品「紅烏龍酒清櫻桃費南雪」奪得，作品以茶香為主軸，融合杏仁粉與焦化奶油香氣，層次細膩；「文化傳承獎」產品「錫蘭布雪佐糖封金棗」以茶香、果香與異國香料延伸糕點層次，創造風味記憶點；「永續伴手禮獎」得獎作品「紅烏龍米香摩納卡」則以在地紅烏龍與米香結合台灣水果，展現低碳、友善土地的飲食精神。

計畫主持人西餐廚藝系主任江敏慧強調，本屆課程強化「學習-實作-設計-就業」，讓學生精進技術從美學、文化與永續角度理解產品價值；第二屆舊振南產業學苑的啟動，不僅象徵產學合作的深化，也展現企業以實際行動回應永續教育與人才責任的承諾，持續為台灣漢餅產業培育具使命感與國際視野的新世代力量。