延續破億熱潮 文化部長李遠推未來3年國片排片率衝20％

文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等交流。（文化部提供）

為延續近日國片熱潮，3日文化部長李遠特別邀請全國戲院代表，包括連鎖的威秀影城、秀泰影城、國賓影城、in89豪華數位影城、新光影城、喜樂時代影城；獨立戲院的光點電影院、誠品電影院、南投戲院，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等，共同交流有關後疫情時代，電影院及國片永續經營的議題。

在與會者全力支持下，國片排片率在未來3年繼續以20％為目標，疫情期間為對電影院進行紓困補助並振興電影產業，文化部曾與映演業者共同建立「國片映演協商機制」，自2024年起至今年啟動3年自主排片計畫，以2019年疫情前約10％為基礎，鼓勵3廳以上戲院於3年內國片排片率增至20％，3廳以下（含3廳）每年提升2％，並於第3年排片率至少提升6％。

李遠說，他曾為電影人，尤其在中影工作的時代，他從電影題材開發、尋找導演和製片、上片、行銷，幾乎是一條龍處理，所以非常理解「戲院的排片可以決定電影的生死」，但他更了解國片本身如果不夠好，只是靠補助並沒有辦法實質幫助戲院持續營運，「仍要靠國片製作端的爭氣。」因此，他的心態絕對不是要強迫戲院如何排片，而是希望大家共同「保護」自己的電影，唯有創作自己的文化內容，才能真正擁有台灣的文化主權。

李遠上任後，爭取第2個100億國發基金，延續文策院投資，並且滾動民間資金共同投入；推出「大航海計畫」，從故事開發到製作、行銷，開啟台灣整體電影提升，並走向國際的可能；以及文化幣向下延伸，且持續以加碼，促進青少年進場觀看國片，甚至讓文化幣成為另一種「社交模式」。

此外，業界代表也提出許多維持電影院永續經營的建議，例如可以借鏡日本、香港等國推出「Movie Day」，以特別提供的優惠形成「一起看電影的日子」，常態性刺激並養成消費者將看電影成為日常；針對非都會區獨立戲院則可利用「地方創生樞紐」的特殊性，帶入更多的國片排片及行銷，例如影人場的舉辦等。

