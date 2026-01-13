延續綠色執政 賴瑞隆包袱重

民進黨高雄市長初選民調13日出爐，發言人韓瑩表示立委賴瑞隆以極小差距出線。（范揚光攝）

民進黨高雄市長初選結果底定，隸屬新潮流系的立委賴瑞隆驚險勝出，扛起延續綠色執政的重任，其挑戰正要開始。面對高雄已是國民黨主席鄭麗文誓言攻下的灘頭堡，且寄予藍委柯志恩「光復高雄」厚望，年底市長選舉看似藍綠對決，更像是一場圍繞「陳其邁效應」的延長賽，「新南霸天」未來如何出手協助，將牽動整場選情走向。

回顧2022年高雄市長選舉，陳其邁力拚連任以76萬餘票、58.1％得票率大勝柯志恩；而任期內，發展演唱會經濟、台積電等半導體產業進駐與重大建設齊發，讓高雄城市形象快速翻轉，也讓「陳其邁模式」成為民進黨最亮眼的招牌。

然而，對賴瑞隆而言，初選勝出更像站上更高壓力的起跑線，一如他昨說的「初選的終點，也是責任的起點」。而陳其邁的政治光環綁定其個人魅力與「2+4年」執政成績，能否順利轉移到賴瑞隆身上，是延續綠色執政最大的不確定因素。

更現實的是，賴瑞隆並非陳其邁原先屬意的接棒人選，初選過後，陳其邁昨疾呼團結，也將親自扮演「桶箍」角色，就必須放下過去與新潮流之間的恩怨，為大局穩盤。

陳其邁的心境，或許可以用他最愛唱的招牌歌曲王菲的《紅豆》來形容，歌詞描述「等到風景都看透，也許你會陪我看細水長流」。對綠營而言，過去高雄被視為「看透的風景」，勝負彷彿理所當然；但2018年「韓流」早已證明，民意如流水，一旦有所鬆懈，反撲來得會是又急又猛，江山早已不是初選「頭過身就過」，能夠輕易拿下。

再者，綠色執政累積的包袱，從心衛中心性侵案、檢驗烏龍事件、土方之亂，到美濃大峽谷、大樹和山光電等環境爭議，即便陳其邁多次震怒究責，外界仍質疑市府失職，更是對綠營長期執政的不信任，若再加上低薪、人口外流，高雄被台中超車退居第3大都市，這些問題都不是靠掌聲與活動就能帶過。

隨著民進黨初選結束，藍綠對壘將展開，賴瑞隆若想延續綠色執政，如何端出政策牛肉爭取選民支持，將考驗其智慧及能力。畢竟，賴瑞隆要晉升百里侯之階，做的不只是接棒，而是證明自己不是複製貼上；對陳其邁言，態度與投入程度仍是左右選情的關鍵，更關乎其未來政治前途。