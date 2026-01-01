延續翁章梁執政基礎 蔡易餘期許嘉義「黃金10年」更耀眼

照片來源：蔡易餘臉書與競選影片截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨嘉義縣長初選進入倒數階段，立法委員蔡易餘今（1）日推出個人形象CF，並表示，嘉義正邁向農工科技大縣，進步不能停下腳步；自己多年來天未亮就出門，從地方到國會打拚，始終秉持為鄉親服務的初衷不曾改變，期許延續縣長翁章梁所奠定的執政基礎，讓嘉義「黃金10年」持續再加速。

形象影片上線後，支持者紛紛湧入留言力挺「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」。其中，更有曾在丹娜絲颱風期間投入搶修的台電員工留言表示：「看到影片，想起颱風時沿海地區不少電線桿被狂風吹倒停電，委員那段時間和基層站在一起，沒日沒夜鎮守現場直到復電，真的很少見這樣的民代，真心佩服。」也有網友分享：「常常清晨在高鐵嘉義站遇到委員北上開會，真的有夠拚。」

照片來源：蔡易餘競選影片截圖

蔡易餘表示，自己已完成嘉義縣18鄉鎮市座談會，並持續每日掃街、拜票，堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親認同。新的一年，他也特別感謝縣長與議長張明達，在嘉義縣長初選及大選過程中公開力挺，期許在府會合作所打下的執政基礎上，讓嘉義縣未來10年更加耀眼、持續進步。

「我準備好了。」蔡易餘強調，這支影片呈現的是他這10年來的日常寫照，在國會為人民發聲、為嘉義爭取最大資源，立院問政不打折，開會完就立刻回到嘉義跑行程。即使過程中遭遇困難，他依然選擇與鄉親站在一起，找出問題、瞭解問題，並解決問題。

蔡易餘團隊表示，深受年輕世代肯定的蔡易餘，也獲得多位與嘉義有深厚連結的立法院同仁公開力挺，包括六腳鄉女兒黃捷、嘉義市立委王美惠、嘉義縣立委陳冠廷、大林出生的不分區立委王正旭，以及鹿草外孫立委賴惠員等人。此外，網路聲量高的立委王世堅、王義川，以及5星縣長翁章梁也齊聲力挺，高喊「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」，展現強勁氣勢。

照片來源：蔡易餘臉書與競選影片截圖

