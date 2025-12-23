延續賴清德精神 陳亭妃盼成「最大桶箍」凝聚總統連任底氣 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

民進黨台南市長初選進入倒數關鍵期，立委陳亭妃今（23）日清晨至麻豆市場掃街拜票，向鄉親拜託說明，並指出距離民調只剩最後20天，希望大家在1月12、13、14日3天晚上6點到10點在家等電話，讓真正的民意被聽見。陳亭妃也提到，她會延續總統賴清德當年參加台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印、累積信任、團結各方，成爲2026台南大贏的「最大桶箍」，以凝聚2028賴清德連任最大底氣。

陳亭妃回顧，賴清德2010年參加台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財競逐，黨內整體支持結構並不佔優，當時僅有6名議員公開相挺，卻仍以高民調贏得初選，最終順利當選市長，賴並在連任時拿下72.9%的高得票率，橫掃藍、綠與無黨派，成為台南政治史上具代表性的最大桶箍。

「這段歷史對今日台南而言，具有高度現實意義。」陳亭妃表示，2022年地方選舉，藍白尚未合流，台南市長黃偉哲與國民黨立委謝龍介，在多份公開民調中呈現7：3態勢，但實際開票民進黨卻僅小勝4萬多票。她分析，放眼2026年，藍白合態勢已成形，加上國會亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出最強候選人。

陳亭妃直言，民進黨從在野走向執政，靠的從來不是單一派系或聲量，而是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持，當年黨中央甚至提出「帶槍投靠」策略，就是為了壯大整體實力；而自己從地方到中央，全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。

陳亭妃強調，她將緊緊跟隨賴清德的腳步，堅持2010年那場初選所展現的精神，尤其面對2026年的高度風險局勢，唯有可以團結民意才能成為真正的最大桶箍。

