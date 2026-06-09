延續逾70年的感恩精神 台灣第一水庫雨中舉行圳頭祭
〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「台灣第一水庫」之稱的新化虎頭埤，今天舉辦傳承71年的「圳頭祭」，各界在雨中虔誠參拜，希望眾神明保佑水情平穩、灌溉順利，祈福儀式被認為深具地方特色，傳達飲水思源的感恩之情，也見證珍貴的農業、水利，以及民間信仰。
祭典由農田水利署嘉南管理處長劉業主帶領各主管參與，市府觀旅局、新化區公所，以及地方宮廟、學校、里長們等地方各界都出席，依循傳統儀式，向神明上香，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災、五穀豐收。
受到滯留鋒面影響，今天仍持續降雨，眾人的信仰熱忱不減，在湖光山色環境中舉辦古禮祭儀，引起矚目。恭讀疏文的新化朝天宮主委許滄淵指出，圳頭祭源於1954年，當時由於嚴重乾旱，地方士紳於廟埕設壇，迎請五穀王、神農大帝「曬日祈雨」，後來果然應驗，鄉親欣喜不已，感謝神明護佑。
許滄淵表示，由於虎頭埤是新化逾500公頃農田的重要水源地，1955年就到水域現場舉行圳頭祭，準備豐富的供品，答謝神恩，並祈求繼續保佑，一路傳承迄今，逐漸成為嘉南地區重要的文化傳統。
觀旅局提到，虎頭埤擁有自然湖景與休閒遊憩功能，也蘊藏豐富的地方故事與回憶，未來會持續與農水署、朝天宮合作，爭取將圳頭祭列入無形化資產，讓兼具歷史、信仰，以及感恩精神的活動能夠傳承；近年園區不斷推動景觀優化、設施改善，為遊客引進更多元服務，感謝天地眾神護佑，讓營運與工程等都平安順利。
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