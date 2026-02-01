延續鏟子超人熱情 防災士守護社區

去年九月底，花蓮光復鄉發生馬太鞍堰塞湖溢流災害，看到非常多的鏟子超人湧現，如何把這股善能量持續凝聚起來，慈濟關渡園區舉辦防災士的培育課程，不少年輕人踴躍報名，期待學會更多防災的專業職能，未來也能運用到社區，強化社會的韌性。

學習操作AED，還有如何施作心肺復甦術，這場在慈濟關渡園區舉辦的防災士培訓課程，有好多位學員，都是去年當過鏟子超人的年輕人。

慈濟志工 夏萍蓮：「在(花蓮)光復過後 大家知道，我們湧入了非常多的愛心人士，但是如何讓大家，(把)這些愛的力量能夠凝聚在一起，藉由這樣子的防災士培訓，讓人人都能夠透過防災的一個組織 ，防災的計畫、規畫，讓大家分工合作。」

學員 江雅媛：「我一開始去(光復)救災的時候，我都是個人戶去，然後我覺得，就是遇到團隊(慈濟)，或者是，現在上了防災士的課程，會讓我(學會)可以在真的災難，發生之後，我們要怎麼去，快速地去做一個處理跟運作。」

防災士的精神，除了講求自助和互助，也希望透過團體運作的力量達到「公助」，慈濟邀約專業的講師分享，期待學員完成訓練後，運用到社區。

學員 葉姿妤：「來上這個課程，可以幫助我們，應用在自己的生活，因為畢竟你沒辦法預測，你現在在的這個地區，是不是，災害什麼時候會來，但是你透過防災士(的訓練)，你可以更有安全的意識，然後去準備。」

慈濟志工 黃文和：「我們也期待這些人，訓練完以後，真的能夠在，各社區發揮效用，然後讓，各社區變成一個韌性的社區，社區如果都是韌性社區，我們的社會就可能成為韌性社會。」

慈濟志工 陳兆棋：「希望這些鏟子超人，能夠具足了慈濟的精神理念，希望讓他們也能夠成為慈濟的志工。」

第一梯次的防災士培訓，預計3月分還有一次課程，歡迎社會有志之士都能報名參加，也把台灣社會的這股善能量，凝聚得更扎實。

