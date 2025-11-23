延續首場岡山氣勢 逾萬人湧進林岱樺旗山造勢場

民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺廿二日前往旗山舉辦大型造勢活動，活動於下午四時開始，林岱樺以紮實的基層實力，再現震撼民眾力挺的氣勢，高雄各大社團及區里組織代表也陸續抵達，地方議員及超過百位地方有力人士上台為林岱樺站台，現場氣氛熱血沸騰。

主辦單位今(廿三)日說明，林岱樺先前於岡山造勢活動向「天公伯」訴心聲，爭取鄉親理解與支持，宣示她的政見與在地改革願景，而在旗山的演說再掀高潮，她強調，自己與旗美地區「同心同命」，並喊出「咱只是要一個公平」！

林岱樺表示，她願用政見、用人格、用對高雄的願景來公平競爭，這次來到旗山舉辦活動，有許多客家以及原住民區的民眾前往支持，也有後援團體帶來客家歌曲的精采表演，她十分感激眾多後援會的支持。

林岱樺指出，選舉是民眾做主、民眾才是最大咖，這次大型造勢活動，就是向民眾清楚提出未來市政規劃，以「安居樂業」作為改革原縣區的核心方向。

林岱樺演講提到，大旗美「好山好水、卻水人沒水命」，多年來垃圾與廢棄物問題遭政黨互相攻擊，從過去抗爭馬頭山垃圾場到面對美濃廢土傾倒，只有她始終重視解決問題並推動解決方案；她也提出對大旗美「安居樂業」的承諾，不淹水、不污染，青年有出路、長輩受照顧，讓地方恢復真正的好山好水，打造白天漂亮、夜晚更美的觀光帶，讓鄉親賺大錢、年輕人看到未來。

林岱樺最後高喊，每一個台灣人都是「天公仔囝」，她也向天公伯請求，給正派的林岱樺一個公道、給高雄的未來一個公道，她強調，過去二十五年將青春獻給高雄，未來每一天也會繼續用生命替高雄打拚，旗山群眾也高聲回應，讓造勢活動掀起最高潮。