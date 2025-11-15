延續香氣熱潮 西港、佳里胡麻節聯袂登場

「幸胡之味」臺南胡麻季香氣持續延燒，繼善化場熱鬧開跑後，西港區農會及佳里區農會十五日接棒同步登場，現場推出多樣胡麻特色產品展售與體驗活動，市長黃偉哲、農業局長李芳林、南市農會總幹事吳嘉仁等出席開幕式，與民眾一起體驗各式胡麻美食與產品。

黃偉哲市長表示，臺南是國產胡麻最主要產區，原有西港、善化、安定三大胡麻節，近年又加上佳里；在地生產的國產胡麻香氣濃郁，西港與佳里區農會長年推動胡麻契作、加工及品牌行銷，不僅是地方重要農業代表，也展現農民堅持品質與創新成果，邀請全國民眾來台南體驗胡麻魅力。

李芳林局長說，臺南為全台胡麻最大產區，種植面積約一千二百餘公頃，其中西港種植面積約一百六十餘公頃，農會以自有品牌胡麻嫂開發系列商品，並積極研發推出新產品；佳里區胡麻種植面積一百一十二公頃，亦長期推動契作與加工，推出胡麻油、胡麻醬、胡麻粉系列產品，展現地方農產多元化成果。

西港區農會總幹事程淑如指出，今年活動於農會後營倉庫舉辦，除有國產胡麻市集，還有胡麻點心手作體驗、摸彩以及限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食免費品嚐，農會產品滿額還送咖啡兌換券。