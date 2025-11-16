延續點亮愛 台中市國際身心障礙者日嘉年華今11/16登場

中市府社會局今16日在豐樂雕塑公園盛大舉辦「讓愛身展 點亮心光」嘉年華。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為響應12月3日國際身心障礙者日，台中市政府社會局今（16）日在豐樂雕塑公園盛大舉辦「讓愛身展 點亮心光」嘉年華，結合表演、趣味闖關與市集，吸引上千人參與。這次特別出動聽力專車，提供市民專業的諮詢與聽力檢測體驗；還有CRPD親子繪本說故事，讓孩子從小理解尊重差異、學習包容。

表揚復康巴士績優人員。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局長廖靜芝表示，台中是一個多元、包容與友善的城市，復康巴士六都唯一免費搭乘，113年減碳共乘率也是六都第一，相當於5.5座大安森林公園吸碳量。另外，在衛生福利部今年度全國輔具工作成效查核中，台中市榮獲六都第一；截至9月底設置141處身心障礙者社區式服務，數量更是全國第一，看見並支持身障者的需要。

局長廖靜芝與家庭照顧楷模。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局指出，今年表揚15位復康巴士績優服務人員，每位都是遵守交通規則的安全駕駛，提供身心障礙者與家屬貼心親切的服務。家庭照顧楷模獲獎者盧俊陪伴兒子走過早療漫漫長路，身為幼兒園教育工作者，他積極投入早療領域，幫助更多特殊需求兒與家庭。推行身障福利志工楷模獲獎人廖淑如，從事身心障礙領域志工服務長達28年，他分享：「心再堅強，也不要獨自飛翔！」用自己照顧特殊孩子的經驗，把小愛變大愛，身體力行幫助身邊需要被幫助的人，延續點亮愛。

本次特別出動聽力專車。（圖/記者廖妙茜拍攝）

社會局說明，此次活動主視覺由3塊拼圖組成，象徵公私協力串連，促進社會大眾認識「無障礙」不只是環境的友善，更是態度與行動的實踐。身障者的「不一樣」也可以很獨特，期盼打造一個人人都能安心生活、發揮潛能的共融城市。