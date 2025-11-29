延續「看見台灣」精神！齊柏林衛星順利升空 卓榮泰：台灣做得到

福衛八號首顆衛星「齊柏林」29日凌晨升空，並在上午10時42分首度飛越台灣上空，成功與地面站取得通聯。（翻攝自國家太空中心臉書）

台灣太空科技再傳捷報！福衛八號首顆衛星「齊柏林」於台灣時間今（29日）凌晨搭乘SpaceX火箭從美國順利升空，並在上午10時42分首度飛越台灣上空，成功與地面站取得通聯。對此，行政院長卓榮泰表示感動和振奮，強調此次成功證明了「台灣做得到」，展現國家向太空前進的堅定決心。

福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星（FS-8A）由總統賴清德命名為「齊柏林」，延續已故導演齊柏林守護台灣的精神，期望齊柏林衛星在浩瀚太空中守望台灣、記錄台灣，也讓世界看見台灣。

卓榮泰今（29日）在臉書發文，針對福衛八號齊柏林衛星在凌晨2時44分順利發射升空，並在上午10時42分首度通過台灣、成功與地面站取得通聯一事，表達「非常感動又振奮」。他進一步指出，福衛八號是台灣第一個自製的衛星星系，由8顆高解析度光學遙測衛星組成，這也代表國家太空三期計畫的努力「正在陸續開花結果」。

最後，卓榮泰也向產官學研團隊的辛勤付出及國人支持表達感謝之意，強調這次成功證明了「台灣做得到」，展現政府有信心、也有能力帶領國家持續向太空領域邁進。





