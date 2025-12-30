延續「赤子之心」劉曉蘋接任紅心字會第十二任理事長 社會弱勢族群「享平安」

【記者張可芙／綜合報導】

（由右至左）新任理事長劉曉蘋與副理事長蔡光思接下當選證書，象徵責任傳承（照片提供：紅心字會）

公益團體「紅心字會」舉行2025年會員大會暨理監事選舉暨新任理事長就職典禮，現場氣氛熱烈融洽，展現了社會各界的重視與支持。卸任理事長劉緒倫表示，感謝大家，會務得以推動，仰賴各位的努力經營，會員及捐助人長年來的信任與支持。新任理事長劉曉蘋也承諾將延續創會時的「赤子之心」服務精神，目標讓協會穩健地邁向更深更遠的慈善道路，一步一腳印走得更穩健。

新任第十二屆理事長劉曉蘋致詞時表示，紅心字會在創辦人涵靜老人-李玉階先生及歷屆理事長高松壽、李行導演、黃萬福、劉緒倫、蕭玫玲的領導下，以良心、愛心、真誠無偽、慈善奉獻社會，深耕各項服務，不僅曾獲得政府及民間團體頒發「監所教化與保護事業有功團體獎」、「績優社會暨職業團體獎」、「居家照顧服務人員評鑑績優獎」、「志工服務評鑑績優獎」、「金舵獎」、「傳善獎」等，以社工專業，從事社會服務之愛心團體。

（右二）理事長劉曉蘋頒發當選證書給予第十二屆理事成員（照片提供：紅心字會）

談起紅心字會發展史，創辦人涵靜老人-李玉階先生，在抗戰時期，無情戰火下，造成軍民死傷慘重，乃於民國二十四年，在西安成立世界紅心字會西京總會。李玉階闡明紅心意義：希望人人咸具赤子之心，實行天下為公，博施濟眾，匡時救劫，登高自卑，由近而遠，必能逐漸普濟；發揚「忠恕廉明德、正義信忍公、博孝仁慈覺、節儉真禮和」精神。民國77年，紅心字會完成登記為社團法人的法定程序，由會員大會推選出理監事，再由理事中選舉出理事長、副理事長等職務，理監事會決策會務，監督財務。

理事長劉曉蘋也說，紅心字會的服務版圖囊括全台，像是全台弱勢家庭暨兒童服務、心納家庭（受刑人家庭）服務、居家照顧服務、日間照顧中心、老人服務中心、社區據點等；目前在秘書長李顯文帶領下，協會擁有超過百位專業社工、護理人員及居家服務員，成為推動服務的堅實後盾。

紅心字會第十二屆理監事聯合致贈紀念禮物給（右六）前理事長劉緒倫律師（照片提供：紅心字會）

劉曉蘋理事長強調，紅心字會的資源來自社會各界的支持與信任，未來將持續秉持「公、博、仁、慈」的會銘精神，將每一分資源都用在最需要幫助的角落。她承諾將加強與各地社福組織的交流，並積極參與政府福利法規的制定與修訂，為社會最脆弱的族群爭取更全面的權益與最大保障。

第十二屆當選理監事名單包括：理事長劉曉蘋；副理事長蔡哲夫、賴添錦；常務理事戴家祥、梁崑忠；理事張志恒、周亦龍、沈佑蓮、蕭呂千惠、林光隆、沈明昌、李明芬、蘇嘉鈺、蘇聰明、陳雪霞；常務監事郭偉杰；監事謝秋燕、劉佐昱、李耀真、林麗梅；候補理事王哲祥、林福財、賴錫賢；候補監事許玉純；另聘黃萬福、蕭玫玲、劉緒倫為本會顧問。