延續「電影教父」李行大愛遺願 紅心字會攜手天帝教天鎮堂2026舉辦跨界公益盛宴

【警政時報 司徒／臺北報導】為延續「電影教父」李行大愛遺願，公益團體紅心字會攜手天帝教天鎮堂，將在1月18日於桃園平鎮區義興市民活動中心舉辦「天帝教天鎮堂32週年慶—天鎮之光・共創未來」活動，透過公益與宗教跨界結合，把紅心字會榮譽理事長、一代電影教父李行導演，所堅持的「文化公益」精神仍持續發光，不僅是宗教盛事，更是一場向李行導演致敬的文化跨界實驗，將融合電影美學、西方芭蕾與AI科技，延續李行導演「以文化照亮人心，以公益照亮世界」的宏大願景 。

公益團體紅心字會攜手天帝教天鎮堂，舉辦「天帝教天鎮堂32週年慶—天鎮之光・共創未來」紀念李行導演活動。(圖/紅心字會 提供)

廣告 廣告

李行導演生前曾長期擔任紅心字會理事長，承襲其父李玉階先生（天帝教首任首席使者）創立紅心字會的濟世精神，一生致力於關懷弱勢、受刑人家庭及推動兩岸電影交流 。在即將到來的天帝教天鎮堂32週年慶典中，紅心字會將與主辦單位共同呈現「李行導演文化公益心」光影序章，透過珍貴影像重溫他如何將電影藝術轉化為社會暖流 。現場還將安排經典電影主題曲猜歌互動，讓民眾在懷舊金曲中，緬懷這位永遠的公益推手 。

紅心字會理事長劉曉蘋指出，這次活動的脈絡可追溯至2024年參與天帝教天鎮堂30週年慶公益活動。當時在「1895乙未保台紀念公園」舉辦的「攜手護和平，共創新境界」活動，重點在於透過歷史場域撫平戰爭傷痕、喚醒和平意識 。「從歷史走向未來」的昇華。若2024保台公園活動是「回望歷史、守護和平」，2026年則是「立足當下、共創未來」 。紅心字會希望藉此展現，公益行動不應止步於救急，更應透過文化與科技的力量，主動創造更和諧的社會氛圍 。

公益與宗教跨界結合，共同緬懷紅心字會榮譽理事長、一代電影教父李行導演。(圖/紅心字會 提供)

為了吸引年輕世代關注公益與在地文化，本次活動也打破傳統框架，推出兩大創新亮點《客家風華 in Ballet》：邀請「心舞季藝術舞蹈團」演出「戀戀五月雪」，將象徵客家堅韌精神的「五月雪」油桐花意象，結合西方芭蕾的優雅足尖，演繹出一場東西方文化的深情對話，展現公益活動的藝術高度 。《AI科技點亮心燈》呼應2025年天帝教參與桃園燈會的創新精神，現場將導入Slido互動系統與AI科技元素，讓民眾透過數據流「點亮」象徵和平的心燈。這象徵著在數位時代，人與人的連結依然溫暖，公益祈福也能充滿科技感 。

創新亮點《客家風華 in Ballet》：邀請「心舞季藝術舞蹈團」演出「戀戀五月雪」。(圖/紅心字會 提供)

紅心字會秘書長李顯文表示：「李行導演曾說，路很長，慢慢走。我們舉辦這場活動，就是希望用『美』的事物——無論是電影、舞蹈還是科技——來包裝善良的心，讓公益精神能像光一樣，照進更多年輕人的心中。」「天帝教天鎮堂32週年慶—天鎮之光・共創未來」活動

將於2026年1月18日下午在桃園市平鎮區義興市民活動中心舉行，紅心字會誠摯邀請各界人士共襄盛舉，見證這場由愛與美交織而成的文化饗宴 。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理