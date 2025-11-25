延續311情誼深 日人光復義煮咖哩飯

來自日本岩手縣小笠原魂美，2012年起每年固定來台環島，義煮咖哩飯，只為了回報2011年311東日本大地震，台灣奧援日本的恩情。今年花蓮光復受重創，小笠原魂美同樣沒有缺席，不僅捐出善款，11月23日更前往光復鄉，義煮發放咖哩飯團，還巧合發現使用的岩手縣米，生產日期就在光復受災當天，見證兩地情義相挺的友誼。

鮮黃的三角飯糰，不禁令人食指大動，其中正宗日式咖哩的好味道，就出自日本岩手縣的小笠原魂美之手。2011年311東日本大地震，慈濟在災後第四天進入災區，供應熱食咖哩飯，就是這一份恩情，讓他銘記在心，也決心用行動回報如今受創的花蓮光復鄉。

公益活動發起人 小笠原魂美：「日本311發生當時，花蓮的慈濟基金會幫助日本很多，我一直銘記在心 這次來到花蓮，就是想回報這分善意。」

選用台日兩地的白米和食材，還偶然發現生產日期就落在光復受災的那一天，籌備義煮過程中，也受到慈濟志工相助，因緣際會的巧合，再一次印證台日友好。

公益活動發起人 小笠原魂美：「日本與台灣同樣地震頻繁，不知道什麼時候又會發生災害，所以希望藉由彼此的友誼，在需要的時候互相幫助。」

翻譯 陳瀅羽：「因為剛好災害過去，大家就是沒有辦法(提供廚具)，因緣際會就聯絡到慈濟的一個師姊，他們要離開之前就想說，那就把這個資源留給我們，讓我們繼續使用。」

民眾 李小姐：「日本就是一個311 他感謝這麼久，我也覺得我也很感動 說真的，他們來 我們當然也是感謝，就是感謝 然後很暖心。」

民眾 王女士：「第一次接受到這種外國人，日本人來給我們做愛心，這個全世界都應該是這樣子，互相幫忙。」

熟悉的咖哩味，沒有因為時間距離而淡去，反而加深了彼此的情誼。

