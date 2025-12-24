延續70年最暖軍事行動！美防空系統今全程鎖定耶誕老人即時行蹤

北美航太防禦司令部（NORAD）將於12月24日再度啟動耶誕老人追蹤任務，這項結合軍事科技與節慶魔法的傳統今年邁入第70週年。五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，這個始於意外電話的活動已成為全球家庭共享的歡樂時刻。

近1000名加拿大與美國軍方人員將接聽來自世界各地數十萬通電話。 （圖／翻攝美國防部官網）

據美國五角大廈23日新聞稿指出，NORAD耶誕老人行動中心將於12月24日當地時間凌晨4時全面啟動，民眾可撥打877-446-6723熱線，直接與追蹤人員通話詢問耶誕老人的即時位置，服務時間持續至午夜。近1000名加拿大與美國軍方人員、國防部文職人員及科羅拉多州彼得森太空軍基地的志願者，將在耶誕夜犧牲與家人團聚的時光，接聽來自世界各地數十萬通電話。

廣告 廣告

這項傳統源於1955年的一場美麗錯誤。當時一名兒童依照科羅拉多泉報紙上西爾斯百貨廣告的電話號碼撥打，卻因號碼印錯而接通大陸防空司令部作戰中心。值班指揮官、空軍上校舒普（Harry Shoup）接到電話後迅速意識到狀況，為了不讓孩子失望而扮演起耶誕老人角色。舒普在1999年接受《美聯社》訪問時回憶，他對著話筒說「呵呵呵，我是耶誕老人」，當時工作人員都以為他瘋了。

NORAD運用北方警戒系統的49座雷達站、紅外線衛星感測器、F-15、F-16、F-22戰鬥機以及加拿大CF-18戰機執行追蹤任務。官方表示，這些通常用於偵測飛彈發射的紅外線感測器，能夠捕捉魯道夫（傳說中的紅鼻子馴鹿）紅鼻子發出的獨特熱訊號。近年更導入AI技術協助規劃耶誕老人的最佳路線。

民眾可透過NORADSanta.org網站追蹤耶誕老人的即時位置。 （示意圖／unsplash）

關於耶誕老人如何在24小時內造訪全球每個家庭，NORAD的解釋充滿節慶想像。情報報告指出，耶誕老人體驗時間的方式與人類不同，雖然從地球觀察他的旅程僅需24小時，但在耶誕老人自身的時空連續體中可能歷時更久。亞利桑那大學研究人員估算，耶誕老人的雪橇速度必須達到每秒1046公里，才能在耶誕節清晨前完成全球送禮任務。相較之下，協和式客機在1995年創下的環球飛行紀錄為31小時27分鐘，時速超過2180公里，仍遠不及耶誕老人的速度。

帕內爾在耶誕節前夕特別向全球服役人員致意，他說當全國家庭聚集慶祝耶穌基督誕生之際，人們的思緒會轉向那些在全球各地保持警戒、為守護國內自由而犧牲奉獻的勇敢戰士。民眾可透過NORADSanta.org網站、行動應用程式及社群媒體平台追蹤耶誕老人的即時位置，網站提供多國語言版本並設有遊戲、影片及倒數計時功能。

延伸閱讀

感謝「護國神山」！亞洲人均GDP台名列第4 首超南韓領先日

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見

影/台北101跨年光雕秀週六登場！致敬台灣隱形英雄、《玩具總動員》同歡