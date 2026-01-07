延遲上市39萬頭豬 最快２月底消化完

記者陳建興∕台北報導

台中養豬場一一四年發生非洲豬瘟疫情，全台活體豬實施十五天禁宰、禁運。農業部長陳駿季（見圖，中央社）七日在立法院表示，目前延遲上市的三十九萬頭豬已經消化了三成，原本預估三月底才能完全消化，現在評估二月底到三月初就能完成。

一一四年十一月台中養豬場發生非洲豬瘟疫情，全台活體豬禁宰、禁運。農業部估計，在十五天禁運、禁宰期間，豬場增加約三十五萬至三十九萬頭豬，預估延後出豬的數量到一一五年三月底才會消化完。

陳駿季表示，豬肉塞車的情況，目前延遲上市的三十九萬頭豬已經消化了三成，原本預估三月底才能完全消化，現在評估二月底到三月初就能完成。

陳駿季指出，前一週的豬價約每公斤九十元至九十一元，本週則是每公斤八十七元；但因為季節性的消費習慣，歷年一月都是豬價較低迷的時候，相信每公斤八十七元還是在合理範圍，豬農也能夠接受。

陳駿季並表示，一一五年起能夠有條件使用廚餘的養豬場有二百四十九場，到目前為止，還沒有違規使用廚餘的情形。