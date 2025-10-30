「延遲性乳房重建手術」 醫：恢復女性自信與生活品質！
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】失去乳房，對每個女性來說都是一個難以抹滅的夢魘，病人不只因為疾病而憂慮，更為了失去乳房的自我形象改變而難以承受。國泰醫院外科部副部主任暨整形外科及醫學美容中心主任蒲啟明解釋，其實現今乳癌的治療方法有長足的進步，能夠大幅提高病患術後存活率及治癒率，同時保有女性自信與生活品質。
乳房無法及時重建 可選擇「延遲性乳房重建手術」
蒲啟明主任也提到，由於某些因素，有些患者在接受乳房切除手術時並沒有同時接受乳房重建手術 ，原因可能是當時沒有接收到可以重建的選項，或是當時不適合接受重建手術，甚或是一接收到罹癌的消息心裡慌亂，只想治療癌症，所以並沒有在第一時間接受立即性乳房重建。
在門診時，常有患者來詢問延遲性的乳房重建手術，有些人因為喜歡運動需要穿著比較緊身的衣服，例如：上健身房或騎單車…等運動，由於激烈的運動大量流汗，如果沒有做重建手術則必須在切除乳房側的胸罩內塞入暫時的填充物以達到外觀性的對稱，常常會摩擦皮膚又潮濕，造成皮膚破皮或濕疹；有些人喜歡泡溫泉或者洗三溫暖，也會因為一邊的乳房切除之後，造成心理自卑而不願意再去泡溫泉或三溫暖。其實乳房重建手術是可以解決以上的困擾的，讓自己儘早在術後恢復術前的正常生活。
延遲性乳房重建手術 包含義乳模型植入、自體組織重建
對於乳癌切除手術沒有接受立即性乳房重建的病人，之後是否可以接受延遲性乳房重建手術 ？答案是肯定的！有些患者即使之前有接受立即性義乳植入重建手術，但發生莢膜攣縮或變形，這類的病患也適合接受移除莢膜及延遲性重建手術。
延遲性乳房重建手術方式包括義乳模型植入或自體組織重建：
義乳模型植入：建議必須使用擴張器擴張皮膚，待皮膚足夠後再接受義乳模型植入。雖然較為簡單，但其缺點為必須接受兩個階段的手術，也有15%再發生莢膜攣縮的機會。
自體組織重建：建議選擇腹部腹直肌游離皮瓣(TRAM)或穿通枝游離皮瓣(DIEP)顯微重建一次性的手術，顯微手術的成功率高達96%以上，但缺點為腹部有較長的疤痕及4%左右的手術失敗率，但優點為術後乳房較自然柔軟且腹部小腹會變平坦。
在完成乳房重建後，大約3至6個月即可以接受乳頭重建手術及乳暈刺青，讓重建的乳房更臻完美。
乳房重建團隊 協助恢復身體形象、提升生活品質
國泰綜合醫院整形外科進行乳房重建手術已經有30年以上的歷史，乳癌病友術後接受乳房重建手術，絕大多數也都能達到恢復術前身體形象及提升術後生活品質的正面影響。整形外科及醫學美容中心擁有堅強的乳房重建團隊，除了整形外科及一般外科醫師的配合外，更有專業及親切熱心的護理人員能協助患者渡過治療的不安與傍偟。
如果不幸罹患乳癌接受乳房全切除手術失去了乳房，也錯失了立即重建的時機影響自身的生活品質並不需要懊悔，尋求整形外科的協助，接受延遲性乳房重建手術，仍然可以找回失去的乳房，讓自己活得更有自信。
