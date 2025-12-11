延長線壽命最長5年！「高功率家電」勿共用 恐跳電火災

首波大陸冷氣團周末襲台，各地將感受到明顯寒意。對此，台電特別提醒，使用電磁爐、電熱水瓶、電暖器、吹風機等高功率電器時，應避免將插頭接在延長線上，以免用電過載，導致跳電甚至引發火災。

使用高功率電器時，應避免將插頭接在延長線上。（示意圖/pixabay）

台電日前在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，天冷在家享受熱呼呼的美食時別忘了留意用電安全，尤其是會產生熱能的家電，像是「電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗」等都屬於高功率家電。

台電進一步說明，高功率家電上會標示消耗，通常以瓦數（W）呈現，例如電磁爐開最大火約1400W、電鍋約700W、吹風機約1400W。若多台高功率電器共用同一延長線或迴路，很容易造成用電超過負荷量，導致電線過熱跳電，甚至引發火災。

要注意避免使用延長線，最好是獨立供電、有專用迴路的插座，尤其廚房裝潢時記得要預留專用插座。（圖／翻攝自臉書／台電電力粉絲團）

台電強調，使用高功率家電時，「要注意避免使用延長線，最好是獨立供電、有專用迴路的插座，尤其廚房裝潢時記得要預留專用插座。」避免同一迴路同時啟動多台高功率電器。

除了使用方式要注意，延長線本身的使用年限也是關鍵。日本家事達人三木千奈在網站《saita》指出，延長線的使用壽命大約3至5年，最遲5年應汰換。三木千奈提醒，若延長線出現插座插頭鬆動、發燙、電器使用異常等狀況，應立即停用，以保障居家安全。

