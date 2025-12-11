延長線最久5年要淘汰 台電：這類電器別插 小心釀災

周末將迎接首波大陸冷氣團，不少民眾家中都有電暖器，隨時可以拿出來禦寒，對此台電特別提醒，使用電暖器、快煮壺、電磁爐、吹風機等高功率的家電時，應避免將插頭插在延長線上，否則可能會跳電，甚至引發火災。另外，家事達人提醒，延長線使用壽命約3至5年，最久5年就要淘汰，若出現插座鬆動、延長線發燙等狀況，則應立即停用。

台電日前在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，天冷在家最想喝碗熱呼呼的湯，不過享受美食的同時也別忘了留意用電安全，尤其是會產生熱能的家電。

台電指出，電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等，都屬於高功率的家電；電器上會標示消耗功率（W），例如電磁爐開最大火約1400W、電鍋約700W、吹風機約1400W。

台電提醒，使用高功率家電時，要注意避免用延長線，最好是獨立供電、有專用迴路的插座，尤其廚房裝潢時記得要預留專用插座；若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易造成用電超過負荷量，還可能讓電線過熱跳電，甚至引發火災。

民眾在生活中常會使用到延長線，日本家事達人三木千奈在網站《saita》指出，延長線的使用壽命大約3至5年，建議最久應在5年後即汰換；此外，若延長線出現插座插頭鬆動、發燙、電器使用異常等狀況，建議立即停用。

