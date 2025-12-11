延長線用5年就要丟！台電示警「1類電器別插」：小心造成火災

生活中心／朱祖儀報導

不少人喜歡用延長線。（示意圖／資料照）

週末將迎來首波大陸冷氣團，不少人為了保暖，會想喝暖呼呼的湯品或打開保暖電器。但台電提醒，會產生熱能的家電大多都屬於高功率電器，使用時記得避免使用延長線，否則可能導致電線過熱跳電，甚至造成火災。

台電在臉書粉絲團提醒，冬天在享受美食時，也要留意用電安全，尤其是會產生熱能的家電，像是電鍋、電磁爐、電熱水瓶、烤箱、氣炸鍋、電暖器、吹風機、微波爐、快煮壺、熨斗等，這些都屬於高功率家電，用電上要特別注意。

台電表示，使用高功率家電最好避免使用延長線，應該選擇獨立供電、有專用迴路的插座，尤其廚房裝潢時要預留專用插座。否則同一迴路上同時啟用多台高功率電器，很容易造成用電超過負荷量，可能導致電線過熱跳電，甚至引發火警。

台電提醒，高功率電器不要插在延長線上。（圖／台電電力粉絲團臉書）

另外，其實延長線是有壽命限制的，日本家事達人三木千奈曾在網站《saita》指出，延長線壽命大約是3至5年，可能大部分民眾會覺得太短，但延長線的老化不只體現在外觀上，即使它還能用也要記得更換，否則可能會有火災風險。

台電也曾提醒，若家中延長線已使用多年，建議換新的比較安全，挑選時也要選擇有商品安全標章、有獨立開關，及具有過載自動斷電保護功能的延長線，以「額定電壓125V、額定電流15A、額定容量1650W」的規格最理想。

