「延長線發燙」快拔掉！消防員：這是火災倒數…
生活中心／李筱舲報導
在冬季，許多民眾會使用電暖器及吹風機來取暖，不過這些「產生熱」的電器耗電量極高，消防員提醒，這些高功率電器使用時務必「將插頭直接插在牆壁插座上」，若不得已需使用延長線，也要選擇有「過載自動斷電」功能，並留意延長線溫度，如果它在發燙甚至是變軟，那可能表示「你正在和死神拔河」。
消防安全粉專「消防神主牌」提醒，若延長線出現發燙或軟化的狀況，表示延長線已經過載「發燒」。（圖／翻攝自 Threads ＠firefightermemorialtablet）
延長線「溫熱發燙」是火災倒數！當延長線「發燒軟化」請立即拔插頭
消防安全粉專「消防神主牌」在Threads發文表示，天氣寒冷，許多民眾會使用電暖器、或是使用電磁爐煮火鍋，但消防神主牌提醒民眾，最好彎下腰「摸一下」那條正在供電的延長線，如果是「溫熱」甚至「發燙」，請立刻把插頭拔掉！因為「那是火災發生的倒數計時。」消防神主牌說明，如果延長線摸起燙燙的、或是軟軟的，表示延長線已經過載「發燒」，絕緣層正在融化，而下一秒可能就是短路起火，直接引燃。
消防神主牌說明為什麼延長線會變成「引信」的原因。（圖／翻攝自 Threads ＠firefightermemorialtablet）
高功率電器的致命隱患：解析延長線淪為「引信」
消防神主牌接著說明，為什麼延長線會變成「引信」？原因是電暖器、吹風機、電磁爐、烘衣機等能「產生熱能」的電器，其功率動輒就飆破1000瓦，若再將這些電器插在使用多年的舊延長線上，是扛不住高電流的凌虐的，當電流超過負載，銅線就會像發熱絲一樣開始升溫，而摸到的「軟」，其實就是電線皮快要燒熔的前兆。
消防神主牌提供正確且安全使用延長線的方式。（圖／翻攝自 Threads ＠firefightermemorialtablet）
插座選用與佈線禁忌：延長線的正確使用規範
消防神主牌提醒，使用這些「產生熱能」的電器，務必直接使用牆壁上的插座，若不得已，請選用有「過載自動斷電」功能的，且「只能插上一個電器使用」，絕對不能再插別的。另外，許多人會想把電線收得整齊，但電線其實是「嚴禁綑綁」的，因為在高負載時，綑綁的電線會讓熱能散不出去，導致溫度飆升，直接融毀絕緣外皮，正確作法應是「把線鬆開」讓它散熱。
原文出處：家中延長線「摸到燙燙的快拔掉」！消防員曝「這些徵兆」：是火災發生倒數計時…
