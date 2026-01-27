延長線釀大火！消防員揭「1危險狀況」用摸的就知道





天氣一冷，電暖器出動、火鍋開煮，家裡瞬間變得又暖又熱鬧。但在你忙著取暖、吃鍋的同時，有個小細節很容易被忽略，就是腳邊那條默默工作的延長線。消防安全粉專「消防神主牌」近日在社群平台提醒，只要延長線摸起來「溫溫的、熱熱的」，就不是小事，嚴重可能導致火災悲劇。

圖片來源：pexels

臉書粉專「消防神主牌」分享，近期因天氣寒冷，用電量大幅增加，電暖器、電磁爐、吹風機等高功率電器輪番上陣，延長線成了不少家庭的臨時救星。但消防員最想提醒大家的一件事其實很簡單，彎下腰，用手摸一下正在使用的延長線。

如果延長線出現明顯溫熱，甚至燙手的情況，務必立刻拔掉插頭停止使用。這並非正常現象，而是電線「過載發燒」的警訊。當電流超過延長線可承受的負荷，內部銅線會迅速升溫，絕緣層可能開始軟化、融化，下一步就是短路起火，周圍若有地毯、窗簾等易燃物，後果不堪設想。

圖片來源：pexels

消防員也點名幾款「高風險選手」，包括：電暖器、電磁爐、烘衣機與吹風機等，這類會直接產生熱能的電器，功率常常超過1000瓦。許多家中服役多年的舊型延長線，根本撐不住這樣的負擔，外觀看似正常，實際上內部早已超出極限。

「消防神主牌」呼籲，高功率電器最好直接插在牆壁插座上，真的非用延長線不可，也要選擇具備過載自動斷電功能的產品，而且一條延長線只服務一台電器，千萬別貪方便「一線多插」。同時也提醒，電線切勿綑綁或藏在地毯下，否則熱能無法散出，風險只會越積越高。

取暖是為了安心過冬，不是拿安全開玩笑。今晚回家，不妨花10秒摸摸那條延長線，這個小動作，可能就是守住全家平安的關鍵。

