延長腦中風救命黃金窗 部立桃園醫院取栓百例寫奇蹟

部桃團隊取栓破百例 腦中風急救再升級。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】衛生福利部桃園醫院腦中風機械取栓治療正式突破一百例，標誌著該院在急性腦中風急重症照護領域邁入重要里程碑，也為大桃園地區患者帶來更多即時有效的治療機會。

自2015年國際研究證實機械取栓能顯著改善大血管阻塞型腦中風預後後，台灣自2018年起將此治療納入健保給付，逐步建構完整急性腦中風照護體系。部桃醫院自2021年完成首例機械取栓以來，持續強化服務能量，並於2026年1月達成院內第100例取栓治療。

除針對發作8小時內的前循環中風提供常規取栓外，醫院自2025年起引進全球領先的RAPID AI影像人工智慧系統，針對發作8至24小時的病人，透過腦灌注影像分析，精準判斷治療適應症，提供個人化即時建議，大幅擴大可受惠病人群。

影像醫學部護理師林家玉因父親曾因錯過取栓黃金時間而中風，深刻體會延誤的代價。得知醫院籌組取栓團隊後，她主動從急重症單位轉任影像醫學部，全心投入取栓照護。轉任初期需赴外院受訓，壓力極大，但在護理部主任陳素里與影像醫學部主任楊菁華的支持下，團隊從2021年首例起步，一步步累積經驗，終於迎來百例里程碑。

醫事放射師劉宇定強調，在取栓流程中，放射師扮演關鍵角色。病患到院後，須立即完成腦部電腦斷層與灌注影像檢查，協助醫師快速判斷適應症；手術過程中更需擔任助手，確保流程高效順暢。只有跨部門高度整合，才能為患者爭取每一秒。

神經內科醫師江宏基指出，大血管阻塞型腦中風每分鐘約有近200萬腦細胞不可逆死亡，取栓成效高度仰賴急診、神經內科、神經外科、放射科、重症醫學科及麻醉科的緊密合作。神經外科醫師陳捷一補充，部分患者急性期後可能出現延遲性腦水腫或出血，需密切監測並及時介入，以降低後續風險。

透過醫療整合與科技輔助，桃園醫院持續提升腦中風治療水準。取栓團隊表示，未來將在既有基礎上精進品質、優化預後，同時擴充專業人才，朝向國際標準的24小時全年無休取栓服務邁進，讓「時間就是大腦」不再只是口號，而是真正可及的醫療承諾。(圖/部桃提供)