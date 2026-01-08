廷鑫興業前董事長涉財報不實 中檢依違反證交法起訴

（中央社記者蘇木春台中8日電）前年11月下市的廷鑫興業公司，前董事長顏男涉嫌以不實財務資訊，佯稱擁有新台幣16億元存貨，獲取不法所得1.2億元，台中地檢署偵辦後，日前依違反證交法等罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方偵辦前股票上市交易的廷鑫興業股份有限公司（已於民國113年11月19日終止上市），57歲顏姓前董事長涉嫌證券詐偽、財報不實、背信等案。

案經檢察官指揮調查局新北市調查處、保安警察第四總隊共組專案小組展開偵辦，經持續蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料，於114年12月11日前往顏男位於台中市西屯區居所、廷鑫公司台南廠房等處執行搜索，帶回顏男複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

廣告 廣告

檢方查出，顏男涉嫌以廷鑫公司112年11月30日的不實財務資訊，佯稱擁有16億元存貨（占總資產比例47.1%），使被害人交付財產，被害金額合計1億2000萬元，款項挪作清償個人債務使用。

經檢方清查廷鑫公司財務狀況，實則該公司自112年8月1日起，台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，顏男至今未能提出合理說明，以及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及此案被害人財產權益。

全案經檢方偵辦後，認定顏男涉犯證券交易法、刑法背信等罪嫌，5日依法提起公訴。（編輯：張雅淨）1150108