廷鑫興業遭下市！近4萬股民血本無歸 廠房12.7億法拍
大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」因未依法申報財報，遭台灣證券交易所勒令下市，導致近4萬名股民持有的股票瞬間作廢。該公司位於台南市仁德區的廠房也被法拍，底價訂為12億7593.7萬元，較去年自行求售時降價約3.2億元。
台灣證券交易所於去年8月15日就曾發文公告，指出廷鑫興業股份有限公司因未依法於規定期限內公告申報113年第2季財報，因此停止該公司有價證券買賣，併案停止買賣日期為113年8月19日。根據集保結算所統計，當時公司股東達3萬9984人，大多為持股1至999股的中小股民。
去年11月14日，證交所再度發布公告，廷鑫及科技大廠「昶虹」因未依法公告113年第3季財報，於11月19日正式終止上市交易。
據《ETtoday新聞雲》報導，寬頻房訊發言人徐華辰表示，廷鑫曾於去年7月為籌措營運資金，試圖以16億元出售位於台南市仁德區保安路一段的廠房未能成功，近期因「給付票款」問題遭強制執行，廠房正式進入法拍市場，底價較去年開價下降約3.2億元。
