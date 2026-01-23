建中墾丁畢旅合菜「冷熱失衡」遭灌負評 業者：上菜時間差問題

建國中學高三學生日前到墾丁進行畢業旅行，途中於當地一間合菜餐廳用餐，卻因餐點品質引發爭議。多名學生反映菜餚偏冷、餐後水果柳丁溫熱，體驗不佳，事後湧入該餐廳的Google評論留下大量一星負評。

建中高三學生前往墾丁畢業旅行，控訴餐廳餐點品質不佳。（圖／官網照）

據了解，當天餐廳提供的合菜內容包含咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等菜色，飯後水果則為柳丁。不少建中學生在評論區以諷刺口吻表達不滿，包括「每道菜都是涼拌的」、「六星級柳橙汁」、「溫體柳丁可見誠意滿滿」等留言，引發網友熱議。

對此，餐廳業者出面澄清，表示校方人員當天曾到場確認菜餚皆為熱食，但因為上菜時間較早，需等待學生整隊入座後才開始用餐，中間至少間隔二十分鐘以上，加上天氣轉冷，導致菜色降溫。至於柳丁溫熱的情況，業者解釋可能是水果放置在蒸魚附近，受到熱氣影響而改變溫度。

事件曝光後，也有不少網友加入討論，有人直言「便宜不代表可以難吃，食物保持溫熱是基本要求」，也有網友表示「最暖的一道菜是柳丁，被嫌其實很正常」，更有網友指出該餐廳過去就曾被大量洗過負評，認為品質長期不佳。

另有自稱建中學長的網友也留言表示，五年前畢旅同樣在該店用餐，品質不佳的情況仍未改善。不過，疑似建中學生於22日再度留言指出，餐廳後續已調整作法，改採分批上菜並使用酒精膏保溫，合菜得以維持熱度，整體用餐狀況明顯改善。該名學生質疑，業者是否是在遭到網路公審後才願意提升服務品質。

