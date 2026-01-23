建中墾丁畢旅用餐惹議！學生控「菜都冷的」怒刷一星負評 業者喊冤

建中學生不滿畢旅期間至合菜餐廳吃到冷飯，紛紛湧入店家Google評論留言刷一星負評。(圖為建國中學校園)。 圖：翻攝自Google地圖

[Newtalk新聞] 近日台北市立建國中學舉辦為期3天2夜的畢業旅行，行程中安排學生前往墾丁一間合菜餐廳用餐，卻有多名學生反映，當晚每道菜幾乎都是冷的，只有水果是溫熱，讓學生相當不滿，事後紛紛湧入店家Google評論留言刷一星負評，也在社群網路掀起兩派論戰。

據了解，北市建國中學在畢旅期間，學校安排學生至墾丁某間合菜餐廳用餐，當晚餐點內容包括螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等菜色，以及餐後水果柳丁。多名學生在用完餐後表示，當晚用餐時多數菜餚都是冷的，唯獨水果卻是溫熱的，認為餐廳菜品預期落差甚大，紛紛至店家Google評論留言一星負評並發文反諷，表達不滿。

根據媒體報導，當事業者回應，食材都是當天現煮，自下午2時就開始備餐，只是桌數較多有將近40桌，4時30分左右開始上菜，待學生全數入座後才開始用餐，難免出現「時間差」問題，再加上近期天氣偏冷，才會導致菜餚冷掉；業者也強調，當時校方人員曾到場確認，確認每道菜都是熱的。至於柳丁溫熱，可能是放置在蒸魚旁，受到熱氣影響所致。

事件在網路持續發酵，有部分網友認為消費者付費用餐，本就應該吃到符合基本品質的餐點；也有網友替餐廳緩頰，認為團體用餐本就難以控制時間，菜餚也很容易因等待時間而降溫。

對於業者說法，部分學生仍不買單，質疑店家是在看到大量負評後，隔天才改採分次上菜，並使用酒精膏進行保溫處理。目前Google上相關評論，疑因短時間內大量負評湧入，觸發平台評論機制，大多留言已被刪除。

