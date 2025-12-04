建中學弟提問兩岸議題 張善政：「中華民國」是護身符

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。(陳俊吉攝)

有學生因為希望台海和平，送上兩把水平儀。(陳俊吉攝)

台北市建國中學將在6日迎來127周年校慶，並在4日邀請學長們，前國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政與學弟對談。到了學生提問環節時，有學生因為希望台海和平，送上兩把水平儀，此外也有同學提問，國民黨是個熱愛中華民國的政黨，請問國民黨在使用「中華民國」的名號下，要如何確保台灣可以像現在一樣有足夠的識別能力？張善政則說，中華民國就是護身符，在兩岸問題還沒有解決以前，若一鬆口馬上就會被對岸矮化。

建中學生班聯會於4日舉辦「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，第一位提問的同學送上兩把水平儀，說是因為希望台海和平，張善政則說水平儀是土木工工程師的工具，要不要跟他一樣讀土木工程系，引起現場大笑。

另外有同學提問，目前各國政府、國會法案、國際組織和媒體多數採用「台灣」這個識別名稱，國民黨是個熱愛中華民國的政黨，請問國民黨在使用「中華民國」的名號下，要怎麼樣確保台灣可以像現在一樣有足夠的識別能力？

朱立倫表示，中華民國是我們的國家，這毫無疑問，而台灣是我們生活的地方，也習慣對外稱台灣，因為世界都認得台灣，但以現狀來說，中華民國就是我們最好的護身符，而台灣是最好的共同生活家園，這就是世界通稱的「維持現狀」，任何想改變現狀的人，都不會得到世界的支持，因為會引起新的衝突。

張善政則說，如果真的不用Republic of China作為一個正式名號，以後通通叫台灣，馬上就會被對岸矮化，對岸就會趁機說「台灣就是一個省」，因為在很多人的認知裡面台灣就是一個地名，所以在兩岸問題還沒有解決以前，千萬不能鬆口，中華民國就是我們的護身符。

