建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符

建國中學今（4）日舉辦「從建中出發兩位市長與青年的對談」講座，邀請前國民黨主席朱立倫與桃園市長張善政兩位學長返校與學弟交流。現場有學弟詢問國民黨如何在使用「中華民國」名號下，確保台灣的識別能力。對此，張善政直指，「以現狀來說，中華民國就是最好的護身符」。

桃園市長張善政。（圖／張善政臉書）

建中6日將迎來127周年校慶活動，學生班聯會提前於今天舉辦講座。第一位提問的同學送上兩把水平儀表達對台海和平的期盼，張善政幽默回應表示水平儀是土木工程師的工具，詢問學弟要不要跟他一樣讀土木工程系，引發現場一陣笑聲。

張善政認為中華民國就是最好的護身符。（圖／桃園市府）

針對兩岸識別問題，有同學指出目前各國政府、國會法案、國際組織和媒體多數採用「台灣」這個識別名稱，詢問身為熱愛中華民國的政黨，國民黨要如何在使用「中華民國」名號下確保台灣維持足夠的識別能力。

張善政表示，如果真的不用Republic of China作為正式名號以後通通叫台灣，馬上就會被對岸矮化。他說對岸就會趁機說「台灣就是一個省」，因為在很多人的認知裡面台灣就是一個地名，所以在兩岸問題還沒有解決以前千萬不能鬆口，中華民國就是護身符。

