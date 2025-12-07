建中學生藝術展作品挨批「消費911」 校方撤下作品道歉：確有不妥

台北市立建國高級中學三名學生近日在藝術展中，展出「打造永續發展的建築─一一九大樓」作品，挨批是在消費24年前的九一一襲擊事件。翻攝自Threads@tonyw_1994_



台北市立建國高級中學近日舉辦新媒體藝術展，不過其中竟有3名學生以美國911事件為意象，展出「打造永續發展的建築─一一九大樓」作品，配圖則是飛機朝雙子星大樓前進的畫面，讓不少網友相當傻眼，甚至還有網友寫信向美國在台協會（AIT）投訴檢舉。建中校方對此回應， 學生作品經檢視確有不妥，目前已撤下原本作品，並為作品引起觀展人不安和事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。

建中學生以美國911事件為意象創作引發爭議。翻攝自Threads@tonyw_1994_

近日3名建中學生以美國911恐怖攻擊事件為靈感，將雙子星大樓意象作為新媒體課程中的作品展出，引起網友在社群平台發文抨擊，直言學生缺乏同理心，甚至是在消費悲劇。網友表示，911事件造成數千家庭的傷痛，不應成為創意炒作的題材，呼籲學生應避免以他人喪事作為創作梗。還有網友看到貼文後，將此事通報給美國在台協會。

廣告 廣告

校方表示，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，目前已撤下此件作品，並為引起觀展人不安和九一一攻擊事件相關人傷痛，校方在此表達誠摯歉意。

校方指出，目前已將原作品先行撤下，未來會重新印製海報，目前已於原作品區域張貼世貿中心（World Trade Center）的相關資訊，以喚起全校師生重新認識九一一攻擊事件，並同理此事件對人類造成的創傷，同時表示未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

更多太報報導

【更新】新莊離奇暴衝！BMW「一路推撞」雙載騎士 駕駛失去生命跡象

奇蹟？棄嬰寒夜啼哭「浪犬如哨兵圍一圈」守護 毫髮無傷存活

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了