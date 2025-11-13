建中學生遭霸凌影片瘋傳 許淑華「暴力零容忍」：平台業者應共同檢討 17

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

近日社群流傳一部校園暴力影片，一名男學生遭多名同齡青少年辱罵、逼跪並輪流掌摑，過程被拍成影片流出，引發社會譁然。畫面中，受害少年被逼跪在地、四周圍滿人群，不僅被依序掌摑，還被奚落嘲笑。施暴者更在IG限時動態配上文字：「考建中還不是一樣被我打」，引爆眾怒。

對此，台北市議員許淑華（13）日表示，已第一時間將影片轉交給台北市教育局，請相關單位儘速釐清狀況與處理。她強調，不論事件是否發生在台北市，校園內出現霸凌或暴力行為都絕對不能被容忍。

許淑華痛批，任何形式的霸凌、羞辱或肢體暴力，對學生身心都可能造成難以回復的創傷，學校與教育單位應積極介入輔導與防範，建立安全友善的校園環境。她呼籲社會各界共同正視校園霸凌問題，勿讓「圍觀取樂」的惡意文化繼續蔓延。

有關社群平台應該要有更嚴謹的內容審核與防護機制，避免兒少暴力與不當影像輕易被上架、轉傳，造成二次傷害。許淑華認為，這起涉及建中與大安高工的疑似不當影片事件，教育局在獲報後已即刻通報IWIN並要求下架影片，同時對涉事學生啟動輔導及校安通報機制。然而，事件顯示目前社群媒體在內容審查上仍存在明顯漏洞，令人憂心。

許淑華呼籲相關單位與平台業者應共同檢討，建立完善的兒少保護制度，讓暴力與侵犯的影片無法輕易散播，避免更多孩子在網路暴力中受害。

照片來源：許淑華辦公室

