建中生上課上到一半「電風扇從天而降」！校方：設備老舊啟動檢查

記者柯美儀／台北報導

建中教室天花板的電風扇墜落。（圖／網友ycj._0712提供）

台北市建國中學昨（2）日發生一起意外，有學生分享，上課上到一半，教室天花板的電風扇竟突然整個脫落，從天而降讓當下全班同學都看傻。貼文曝光引發熱議，掉落畫面也在網路上瘋傳。對此，建中表示，事件當下無人受傷，已立刻完成修復，並因設備老舊將全面檢查所有教室吊扇及相關設施，以避免類似情況再度發生。

建國中學同學在Threads分享畫面指出，當時上課上到一半，電風扇毫無預警從天花板掉下，落地後瞬間裂成兩半，讓周圍同學全都愣住。

貼文一出，立刻掀起討論，網友紛紛表示「危扇不欲人知」、「還好不是那種葉片外露超大的那種」、「我從國小擔心到高中的事終於發生了」、「說實話我高中看天花板的電扇在運轉的時候搖搖欲墜，就覺得有可能會掉下來，沒想到真的發生了」、「我國中最怕的事情在建中發生了」。

對此，建中回應表示，事件發生當下並無學生受傷，校方已第一時間進行修復。相關設備因年代久遠，才會發生鬆脫情況，目前已展開全面設備檢查，將針對所有教室天花板電扇及老舊設施進行維護，避免類似狀況再度發生。

