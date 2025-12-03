建中生上課到一半…吊扇砸落來！網笑「危扇不欲人知」 校方回應了

建中上課上到一半，教室天花板的吊扇突然脫落。翻攝自Threads



台北市建國中學昨（12/2）發生意外，某間教室的天花板吊扇突然整組脫落，從天花板掉到地面後，瞬間裂成兩半，畫面被學生上傳到網路後引發熱議。所幸事發當下無人受傷，校方已緊急修復並宣布全面檢查校內所有吊掛設備，避免事故重演。

有學生在Threads分享情況指出，當時正在上課，吊扇毫無預警鬆脫落後砸到地上，巨響讓全班同學嚇傻，一度不敢靠近。從曝光照片可見，掉落的吊扇外殼破裂、葉片分離，看得出衝擊力道不小。

貼文掀起大量迴響，不少網友留言表示：「我從國小擔心到高中的事終於發生了」、「還好不是那種葉片外露超大的吊扇」、「以前看吊扇搖晃就覺得早晚會掉」，也有人開始引用諧音梗，戲稱「危扇不欲人知」、「勿因扇小而不維（護）」、「從吊扇變掉扇」。

對此，建國中學回應指出，事故發生於2日，現場並無任何學生受傷，校方已在第一時間完成修復作業。經初步檢查，吊扇因使用年代久遠導致固定結構鬆脫，才會在運轉時發生脫落。校方將針對校內的吊扇、吊燈等吊掛設施展開全面檢驗，確保同學安全。

