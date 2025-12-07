生活中心／綜合報導

台北市明星高中建國中學，傳出有學生把911事件，當作藝術展創作，引發批評。當事學生遭民眾寫信到AIT檢舉。對於學生搞創意搞過頭，校方以周日整天都有活動為由，不願出面回應，只在官網低調貼出聲明，強調確有不妥，已經將作品下架。

建中舉辦學生藝術展，但仔細看，標題名為打造永續發展的建築，119大樓。三個數字，似有隱喻。底下照片，更讓人看了，膽顫心驚！雙塔式建築，旁邊還有兩架飛機。根本就在隱射，這個事件！

廣告 廣告

2001年，兩架被劫持的飛機，衝向了世貿雙子塔。整起事件，釀成近3000人死亡。是美國近代史上，最嚴重的恐怖攻擊。無數家庭的痛，竟被明星高中學子，拿來當創作意象。讓看展民眾直呼，911是幾千個家庭的真實傷口，台灣有些學生真的不知道世界的痛感，因為從小被保護太好。





建中生以"911事件"創作遭人向AIT檢舉 校方道歉

雙塔式建築，旁邊還有兩架飛機。根本就在隱射（圖／民視新聞）





民眾：「主題是永續發展，那我覺得如果沒有講到，就是他們就是那個時候，造成的傷害的話，我覺得應該不會有什麼問題。」

民眾：「可能還是有人比較敏感的話，會比較會去想到那個。」

三名創作的高二學生，遭民眾寫信向美國在台協會檢舉。信中強調，他們的作品，不僅是仇恨言論，更是對恐怖主義的美化。而建國中學，毫無敏感度，在反恐意識，及人權教育上，嚴重失職。





建中生以"911事件"創作遭人向AIT檢舉 校方道歉

建中以全天有活動為由，不願多做回應（圖／民視新聞）





對此，建中以全天有活動為由，不願多做回應。只在官網低調貼出聲明。強調該作品經檢視，確有不妥，已經將作品下架，並且在原處張貼世貿網站，以喚起全校師生重新認識911攻擊事件。但亡羊補牢，恐怕三名學生，以後能否入境美國，都會受到影響。

原文出處：建中生以"911事件"創作遭人向AIT檢舉 校方道歉

更多民視新聞報導

文化大學颳12級強陣風 基隆河暴漲裝置藝術險遭淹沒

疑ISIS影響! 5嫌計畫"萬聖節恐攻"被逮 還去靶場練槍

法國巴黎恐攻屆滿十週年 馬克宏默哀追悼130名罹難者

