建中生作品以「911為靈感」惹議 學校撤作品道歉了

建中近日展出學生作品，且名稱更稱為「119大樓」，只見該作品甚至可見飛機逼近兩棟大樓，讓人聯想起911事件遭到恐攻的雙子星大廈，引發議論。對此，建中也發出聲明表示確有不妥，已撤下作品。

建中學生作品以911為靈感惹議。（圖／資料照）

有網友在threads發文貼出了建中生藝術展的作品，批評是把911事件拿來開玩笑，更直言台灣部分學生因為被保護太好，所以不知道世界的傷痛，更稱拿別人的喪事當梗就是沒品。

貼文曝光後也引發議論。建中也對此發出聲明，指出近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品。對於引起觀展人不安和911攻擊事件相關人傷痛，建中也表達歉意。

建中表示，目前已在原作品區域張貼World trade center，以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。建中承諾，未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再進行創作。

