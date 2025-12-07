建中生作品玩地獄梗遭炎上？911雙子星當素材驚動AIT校方急道歉

建中生作品影射911恐攻遭檢舉，校方今火速撤展致歉，坦承審核過程疏失。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 台北市建國中學驚傳學生創作引爆爭議，有民眾向美國在台協會（AIT）檢舉，指控校內展覽竟拿「911 恐怖攻擊」當素材，痛批此舉是在傷口撒鹽。面對外界砲轟，建中校方今（7）日火速出面滅火，承認審核過程有疏失，已緊急撤除該作品，並對引起社會不安及觸動受難者家屬傷痛，致上最深歉意，承諾將加強歷史教育。

這起風波源於建中校內一場新媒體藝術展，3 名學生發揮創意卻誤踩紅線，推出名為「打造永續發展的建築—119大樓」的作品。內容直接挪用美國 911 恐怖攻擊的雙子星大樓崩塌意象，原本單純的課程作業，卻因題材過於敏感，在網路上掀起熱議。

畫面曝光後，社群平台罵聲一片。不少網友認為，學生把數千個家庭破碎的慘劇當成玩笑梗，根本是消費悲劇，毫無同理心可言。有人更嚴肅指出，不該拿別人的喪事來炒作創意，甚至憤而將此事通報給美國在台協會，要求正視台灣學生的國際觀與教育問題。

針對這場藝術生活科作業引發的風暴，建中校方坦承疏失，表示經過重新檢視，該作品確實極為不妥，不僅讓觀展者感到不適，更可能勾起歷史傷痛。校方除了緊急撤展並公開致歉外，也提出補救措施，將重新印製海報，並在展區張貼 World Trade Center 網頁資訊，引導師生重新認識這段歷史。校方強調，未來教學將更注重引導學生理解歷史脈絡，培養同理心，避免類似爭議重演。

