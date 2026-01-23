建中生墾丁畢旅「菜都涼掉」狂刷1星負評 餐廳喊冤：上菜時都是熱的

建國中學高三生近日前往墾丁畢業旅行3天2夜，學生抱怨餐廳菜餚涼掉，狂刷1星負評。建國中學校門。翻攝Google Map



建國中學近日安排高三生前往墾丁畢業旅行3天2夜，沒想到第一天晚餐就發生學生抱怨菜餚涼掉、難以下嚥，狂刷1星負評，引發熱議。對此，業者發聲喊冤，直呼上菜時都是熱的，可能因為學生陸續分批入座，等大家開動時部分菜色可能就涼掉了，校方也出面緩頰「大部分學生的反應都還好」。

建國中學在畢旅第一天晚間安排到墾丁某合菜餐廳用餐，當天下午4、5時左右，學生分批進入，店家已事先將菜餚放在桌上。不過，就在用餐過程中，店家的Google評論狂跳出一星負評，有學生抱怨餐點「實在難以下嚥」，也有人質疑為何每道菜都是冷的，反而水果柳丁是「溫體」，怒轟「為何如此對待學校團」。

餐廳業者則喊冤，強調食材都是當天現煮，由於桌數將近40桌，表定傍晚5時開吃，廚房下午2時就開始準備，4時半左右煮好開始上菜。但因為學生分批入續進場，等到集合開吃，難免會有些「時間差」，可能部分菜色就涼掉了。至於「溫體柳丁」，業者則解釋因為是放在蒸魚旁邊，柳丁才會因熱氣變得溫溫的。

校方人員也出面緩頰表示，少部分學生也許是中午用餐時間比較晚結束，所以覺得比較吃不下，炸物的部分會稍微會覺得有點冷，但是大部分「都還是可以」，由於餐廳負評短時間大量湧入，疑似觸發Google評論機制，已經全被刪除。

