建中生怨墾丁畢旅餐「菜冷、柳丁溫」狂刷負評 校方緩頰還原現場

台北市建國中學到墾丁畢業旅行，學生疑對餐點不滿事後狂刷一星負評。（資料畫面）

台北市立建國中學日前舉辦三天兩夜的高三畢業旅行，卻在墾丁某餐廳用餐後引發軒然大波，有學生在網路投訴，當晚每道菜都是冷的，甚至諷刺「柳丁是溫的」，氣得發動同學湧入Google評論刷一星負評。業者對此喊冤，推測可能是因學生人數多，上菜較早產生的時間差導致。建中校方今（23日）出面緩頰，坦言學生感受主觀，但也發現網路流傳的部分照片與事實不符。

建中學務主任楊玉玲接受訪問時指出，本次畢旅參加人數高達700多人，由於規模龐大，部分菜色在等待全體就座時確實可能變涼。校方已將學生的不滿反映給餐廳，但楊玉玲也特別澄清，校方事後了解發現，學生上傳到網路的部分照片屬於「舊資料」，並非當晚實際菜色。至於被學生詬病的「溫柳丁」，校方解釋應是常溫切開後產生的錯覺，並非刻意加熱。

廣告 廣告

針對這場餐廳爭議，楊玉玲強調，未來會輔導學生若在行程中發現餐飲或住宿有任何問題，應當場立即向老師或餐廳反映，優先解決當下問題，而非事後才在網路抒發。至於明年是否會將該餐廳列為「黑名單」？校方表示，畢旅的地點每年都由學生投票決定，目前無法預測，但未來招標餐廳時，仍會以安全性、衛生條件及是否能容納大量學生的空間為首要考量。業者與學校目前已達成溝通，校方希望事件能平息，讓學生回歸正常校園生活。





更多《鏡新聞》報導

區桂芝罵北一女學生「腦殘」涉公審 吳沛憶促教育部依法嚴辦

墾丁大街「6片櫛瓜100元」業者反擊惡意蹭流量 網看理由噓沒救了

北科大資財營「白飯之亂」 學生發影片喊冤：絕非飯桶系