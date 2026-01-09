建中生用炭筆擬物 用青春說畫對話

從個人連結到群體，二○八班集體創作。（圖：北市教育局提供）

有些「話」說不出來，那就用「畫」來表達，建國中學高二學生以最原始木條炭筆，將內心感受「擬物化」。甫獲選二○二五「未來教育˙台灣一百」連續辦理第六年的「小零件‧大創意」創作發表會，集結七個班跨班素描作品於黑、灰、白及多層次的色調之間鋪陳開來，把不安、掙扎及自我探索，毫不保留地攤開來。

策展人美術科陳老師九日表示，舉辦初衷在於讓這群狂飆青少年們，褪下學霸的標籤，把自己內心情緒及生命故事透過素描展現出來。今年展覽也進行重大突破，部分班級嘗試從「個人創作」轉向集體潛意識「集體創作」，將一張張素描結合成一長串影格故事線。

結合丹麥「真人圖書館」理念，每位學生不僅在台上發表生命故事，更讓近三百件作品匯集為沉浸式「鏡屋」場域。在這個空間中，不只是學生在「說話」，而更是與作品本身進行「對話」，讓創作者與觀眾能在彼此環繞的圖像中，展開一場深刻的自我探索。

展覽時也邀請藝術治療與美術教育專家們，現場與學生們一起進行一場深度的藝術對談，透過對話過程促進自我認識。

在這個一鍵生成的時代，人們究竟為何而創作？這場展覽給出了最佳答案。AI可以生成無數種完美的構圖，卻無法複製人們對於內心的恐懼，也無法模擬墨水裡流動的生命記憶。手繪創作價值不在於圖像精緻度，而是在於從無到有的過程中，培養出學生的情感思考、生活觀察及創造能力。

與談人北藝大楊育睿教授提醒學生，圖像與文字是兩種不同工具，除了接受圖像，也可創造圖像來表達自我。張宸豪同學分享他將名字簽在代表尺之投影的手，傳達出被規矩掌控的壓抑，他坦言害怕這個規矩外面的世界長什麼樣子。另一名陳韋典同學將梳子化作呲牙裂嘴的怪物，這與「清理雜亂」的意象呈現極大反差，帶出人們沉溺於現況與厭倦改變的心態。

他認為人性本就是純真與狡黠的共同體，凡是突破現狀，必會迎來改變。當不同立場的人們終能互相理解，我們將發現，世界上本就沒有怪物，有的只是尚未被讀懂的生命故事。