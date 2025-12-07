建中生藝術展創作用「911當意象」挨轟 校方撤作品致歉

台北市建國中學日前舉行藝術展，民眾發現有學生拿美國恐怖攻擊事件911開玩笑，作品名為打造永續發展的建築，動畫則以當年遭911攻擊的大樓為背景，民眾怒批「拿別人的喪事當梗就是沒品」，校方表示，經檢視確有不妥，已撤下此件作品，並表達誠摯歉意。

（校方提供）

網友在社交平台Thread上發文指出，台灣有些學生真的不知道世界的痛感，因為從小被保護太好，911是幾千個家庭的真實傷口，不是你創作靈感不夠、想找話題時用來炒話題的材料，你可以挑戰社會議題、挑戰政治、甚至挑戰國族敘事，「但拿別人的喪事當梗，就是沒品。」

貼文引起1.2萬人關注，紛紛留言撻伐，「快成年了還不懂什麼叫分寸與尊重」、「藝術展不適合開這種玩笑」、「身為建中畢業生，看到蠻失望的」、「到底為什麼要拿這種災難當玩笑」、「沒有足夠的世界觀」。

對此，校方回應，近日學生藝術生活科作品創作，經檢視確有不妥，已撤下此件作品，此件作品引起觀展人不安和911攻擊事件相關受害人傷痛，校方在此表達誠摯歉意。目前已在原作品區域張貼World trade center（https：／／www.explorewtc.com／en／local.html），以喚起全校師生重新認識911攻擊事件，並同理此事件對人類造成的悲慟。

校方強調，未來在指導學生創作時，會帶領學生了解歷史及現況，並以同理心面對事件，深度思考後再創作。

